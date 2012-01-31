欧盟峰会批准救助基金和预算规定

欧洲领导人周一就欧元区永久救助基金达成一致，欧盟27国中有25国支持由德国发起的更严格预算纪律协定，但在财政紧缩下还要能实现经济增长则面临艰困阻力。领导人同意5,000亿欧元的欧洲稳定机制(ESM)将自7月生效，以援助负债沉重的国家。这较原计划提前一年。路透