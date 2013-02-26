《路透峰会》法国财长称意大利选举显示欧洲需要经济成长

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透巴黎2月26日 - 法国财政部长莫斯可维西周二表示,意大利陷入僵局的选举结果显示,为平衡痛苦的撙节措施,欧洲领袖必须让选民对经济增长转势抱有更大希望.
莫斯可维西在路透欧元区峰会上表示,意国选举僵局"毫无疑问是个隐忧",且希望Pier Luigi Bersani领导的中左翼阵营能利用在众议院的多数席位组建稳定的改革派政府.
"当欧洲传递出的消息似乎只有撙节时,到某一时刻人们会无法忍受...需要另一种视角,也就是再次增长."莫斯可维西在巴黎办公室接受专访时称.(完)
(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。