《路透峰会》法国财长称意大利选举显示欧洲需要经济成长

路透巴黎2月26日 - 法国财政部长莫斯可维西周二表示,意大利陷入僵局的选举结果显示,为平衡痛苦的撙节措施,欧洲领袖必须让选民对经济增长转势抱有更大希望.

莫斯可维西在路透欧元区峰会上表示,意国选举僵局"毫无疑问是个隐忧",且希望Pier Luigi Bersani领导的中左翼阵营能利用在众议院的多数席位组建稳定的改革派政府.

"当欧洲传递出的消息似乎只有撙节时,到某一时刻人们会无法忍受...需要另一种视角,也就是再次增长."莫斯可维西在巴黎办公室接受专访时称.(完)