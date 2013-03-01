《路透精英汇》社会危机加深威胁欧盟生存

路透布鲁塞尔2月28日(记者 Luke Baker/Robin Emmott) - 就金融动荡程度而言，欧洲主权债务危机最糟糕的时期或许已经结束，但该地区现在面临着一场有可能摧毁欧盟和欧元区的社会危机。

出席《路透欧元区精英汇》的政治和经济分析人士表示，欧洲央行去年9月作出无限量购买公债的决定虽对解决危机有所帮助，但对防止社会冲突恶化却无助益。

意大利选举结果便可立刻看到这种民众不满的抬头。该国选民压倒性地反对财政紧缩计划。意大利总理蒙蒂支持该计划，而该计划也是欧盟所倡导的。

西班牙和希腊也面临着类似问题，上述两国年轻人失业率高达50%，民众正面临没有工作和充满挫败感的“失落一代”。葡萄牙以及某种程度上的爱尔兰也面临类似的困境。从比利时、到塞浦路斯再到法国，到处都上演罢工和示威。

智库Bruegel研究员Zsolt Darvas表示：“看看南欧的失业状况，情况显然是在社会发展上是不可持续的，这些国家的前景非常暗淡。”

“很有可能出现的情况是，如果经济形势不出现强力且明显改善，政府将会瘫痪，灾难随即到来，他们将放弃欧元。”

“它们处于恶性循环，问题是这种情况什么时候才能停止。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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