《路透精英汇》欧洲议会议员称意大利选举结果敲响警钟

路透布鲁塞尔2月26日（记者Robin Emmott/Luke Baker） - 欧洲议会自由党团主席伏思达（Guy Verhofstadt）称，意大利选举结果给欧洲政界敲响了警钟，而市场压力将重新推动欧元区一体化。

意大利选举结果中，左翼联盟在众议院以微弱优势领先中右翼联盟，但双方在参议院均未获得过半席位，组阁难度非比寻常，这令投资者惶恐不安，拖累意大利股市挫跌，借贷成本则上升。

伏思达曾担任比利时首相，他在路透欧元区精英汇上说：“也许意大利选举结果能给欧洲领导人们敲响警钟。你不能说危机已经结束了，因为主要问题依然存在。”他主要指的是银行负债累累、企业缺乏活力且制度不完善等问题。

欧洲央行总裁德拉吉去年承诺将竭尽全力拯救欧元区，各国借贷成本得以降低。此后欧洲各国的行动压力减轻。

但伏思达说：“未来两三年压力将卷土重来，市场将再次施加压力，需要建立一个真正意义上的财政、经济和货币联盟。”

他补充道：“我认为市场压力不会消失，我也希望它不会消失，这样欧洲领导人就不得不承担他们现在试图逃脱的职责。”

伏思达向来主张成立联邦制的欧洲合众国。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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