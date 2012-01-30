达沃斯与会者预期欧元将存活 但仍有预期五年内瓦解

2011年12月6日在法兰克福拍到的欧元符号。 REUTERS/Ralph Orlowski

* 欧元存活的机率是达沃斯谈论话题

* 为数不少的少数人预期欧元五年内瓦解

* 非欧洲人士较欧洲人士悲观

记者 Lisa Jucca/Paul Taylor/Paritosh Bansal 编译 王冠中/李爽/梁睿雪

路透瑞士达沃斯1月29日电---在达沃斯为前瑞士央行总裁希尔德布兰德举行的欢送晚宴上,包括前任和现任各国央行官员在内的众多与会宾客都拿到了白纸.

根据两名出席者表示,在开始用餐前,他们被要求写下自己对欧元在未来五年瓦解可能性的看法,另外也被要求写下他们认为金融市场对这可能性的看法.

在晚宴结束後所公布的结果,可能让欧洲人士更难以下咽.

一名出席者称,来自瑞士、欧元区、北美和拉丁美洲的与会宾客平均预期欧元在五年内瓦解的机率有21%.而他们认为市场预期欧元瓦解的机率有35%.

由於属於私下场合,因此无法向与会人士证实上述数据.部分人士甚至完全不愿透露讨论的内容.

这项针对现任及近期卸任官员所做的非正式调查反映出,在今年的达沃斯论坛上,这些全球举足轻重的人士虽对短期景况松了一口气,但对中长期仍存在疑虑.

相较於圣诞节前对於欧元即将瓦解的担忧,在欧洲央行向银行业挹注大量长期廉价资金後,现在少有人预期欧元会在今年突然崩解.

"我们很肯定已经避开了非常严重的信贷紧缩,也避开了严重的融资危机,"欧洲央行总裁德拉吉向达沃斯与会者称.银行业人士也认同这说法.

希腊称其接近达成一项协议,民间债权人将"自愿"接受所持公债价值减记约70%,作为该国第二项救助计划的一部分.这一进展也给人带来希望.

若不进行这种"软"债务重组,可能会导致希腊无序违约,银行和政府正尽可能地避免这种情况发生.

即便希腊再获救助,要恢复市场对欧元长期存续的信心,仍需作出更大努力.

为期四天的高规格达沃斯会议令许多人意识到,欧洲正在取得进展.

包括欧美高层决策者、欧央行总裁德拉吉和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在内的决策小组则避开媒体的闪光灯,私下讨论了如何加强财政防御,以保护欧元区.

一位与会者称,他们讨论了一项集资计划,拟在IMF於4月举行春季会议前筹集总计1.5万亿欧元的资金.该小组成员还包括法国、德国和美国财长.

该计划有赖於德国同意5,000亿欧元的长期救助新机制与救助希腊、葡萄牙和爱尔兰後现余2,500亿欧元的救助基金同时存在.

德国总理默克尔在达沃斯发表的主旨演讲中未暗示是否接受,而一些决策者和市场人士认为,若将现有救助基金提高一两倍或会赢得实质性的信任.

欧盟官员表示,德国希望在其就额外救助基金摊牌前,先就强化欧元区预算纪律和长期救助基金规则敲定一份新的协议.

"实际上大家在周末的时候比之前略微乐观,"英国财政大臣奥斯本表示.

**仍须审慎**

然而,仍须保持审慎.在去年达沃斯论坛结束後,许多与会代表也都认为危机即将结束.

今年,经济前景低迷使得整体气氛更加阴郁,南欧失业率升高且深度衰退,使得欧陆分化更为严重,也让平衡公共收支的努力更形艰困.

与会者此次对於欧洲央行支撑银行业的果断行动赞赏有加.

因此,加拿大央行总裁卡尼表示,"欧洲不会出现类似雷曼兄弟的事件".他指的是美国雷曼兄弟2008年破产时引发全球金融危机.

市场持续呼吁欧洲央行担负起最後放款者的角色,支持被债务压垮的国家,但欧洲央行则是透过向银行业注资来达到此目的,以免违背了其职权.

"欧元仍会以目前的形式存在.所有成员国很可能都还会留在欧元区内.我认为结果可能是欧元区依旧完好,"美国投资银行Lazard LtdLAZ.L的副董事长Gary Parr说.

Parr表示,美国对於欧元区自我修复能力的质疑,就如同是2007-2009年次优抵押贷款危机的翻版,次贷危机主要冲击到美国.

在全球货币闭门会议的一项非正式调查中显示,多数与会者认为欧元将长久存活.预期10年後欧元仍会存在的人士包括一名非欧盟国家央行官员,以及一名欧洲监管机构高官.

**最坏时期已过去?**

市场对欧元命运的疑虑,集中在欧洲在经济成长放缓和失业率高企之时遏制财政支出过度的能力,以及南北欧经济竞争力差距不断加大的问题上.

"市场对未来六个月有信心,但对未来五年或10年则信心不足,"花旗集团(Citigroup)(C.N)旗下机构客户集团副主席Samuel Di Piazza说.

美国财政部长盖特纳在去年9月以来的第六次欧洲之行中,公开呼吁欧元区扩大金融防火墙规模.

与盖特纳会晤的银行界人士称,防火墙规模应足以满足欧洲最弱的债务人在未来三年内的借贷需要,以遏制投机并平复市场.

欧元区最令人担心的国家--意大利公共债务规模高达1.9万亿(兆)欧元,一旦出现违约将难以救助.

许多出席达沃斯论坛的代表称赞意大利新总理蒙堤为振兴意大利经济、平衡预算和改革低效国家架构所做出的努力.

但仍有部分出席者坚持认为,欧洲刺激经济成长所面临的挑战与德国所推崇的撙节难以调和,最终会伤及欧元.

"欧元就是一场慢动作的火车事故,"曾因成功预测美国次贷危机而被戏称为"末日博士"的经济学家鲁比尼说.

鲁比尼认为希腊将在一年内退出欧元区,葡萄牙可能紧随其後.他向出席的代表表示,欧元区在未来三到五年内完全解体的可能性有50%.

与鲁比尼身处同一阵营的渣打银行(STAN.L)首席经济学家Gerard Lyons称,欧元存在"根本性缺陷".这一言论招致前欧盟贸易执委曼德尔森的强烈反对,曼德尔森认为欧元崩溃会造成"巨大"破坏.

"这会是一场灾难,"荷兰Rabobank主席Piet Moerland说."我确信政界人士希望欧元区维持现状."(完)