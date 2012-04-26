* 欧元小升,美国成屋待完成销售数据令风险意愿抬头

* 美联储保留推出刺激举施的可选项,美元走势迟滞

* 日圆投资人关注周五日本央行政策会议

路透纽约4月26日电---欧元兑美元周四在交投震荡中上涨,受美国楼市复苏增强的迹象提振,令全球风险意愿抬头.

欧元盘中曾一度从三周新高大幅回落,此前数据显示4月欧元区经济景气指数跌幅多於预期.因随着经济滑入衰退,工业和服务也对经济愈发悲观.

美元3月成屋待完成销售大幅增长,升至约两年高位,但具有讽刺意味的是,该报告对欧元的扶助多於美元.

除了美元兑欧元走软,美元兑日圆也跌至一周低点.周五日本央行将进行货币政策会议.

"从各方面来衡量,美元盘中的跌幅并不大.在风险仍不断扩张的情况下,以股市作为一个反映,这倾向於不利美元,支持风险货币,"汇丰控股驻纽约的美国汇市策略师部主管Robert Lynch说.美国和欧洲股市周四上涨.

欧元兑美元升0.13%,至1.3239美元,略低於稍早触及的三周高位1.3263美元.欧元自1月中以来一直陷於1.3000-1.3435美元的狭窄区间内.目前欧元升穿1.3243美元并站稳有困难,此为欧元从2011年10月27日触及的高位1.4247美元至今年1月16日触及的低位1.2624美元跌势的38.2%费波纳奇回档技术位.

和良好的美国楼市数据形成鲜明对照的是,上周美国初请失业金人数弱於预期.这拖累美元兑日圆和欧元.

周五,投资人将留意美国第一季GDP初值,路透访问72位分析师的调查显示,预计美国第一季GDP初值为增长2.5%.

"因为美国数据在第一季期间表现较佳,市场可能更多地预期数据将较预期强劲,但如果数据弱於预期,则汇市将更为波动,"Lynch说.

**伯南克影响**

两日会议周三结束後,美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克称,如果美国经济走弱,决策者已准备好开启另一轮公债购买计划.

伯南克的声明令美元全面承压,因美联储购债计划增加美元供应,不利好美元.

"本周波动的主要因素就是美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议,"GFT外汇研究总监Kathy Lien说."伯南克的温和态度将欧元兑美元推升至三周新高,但此後欧元兑美元难以扩大涨幅."

法国、希腊和荷兰大选引发的政治不稳定风险笼罩欧元区,投资者急於在较高水平抛售欧元.

加元兑美元和英镑兑美元双双触及七个月高位,与美联储相反,加拿大央行和英国央行推出更多刺激措施的可能性下降.

路透数据显示,英镑兑美元一度升至1.6206美元高位.美元兑加元则低见0.9802加元.美元兑瑞郎同样曾跌至0.9054瑞郎的三周低点.美元兑这三个主要货币随後脱离低位,兑加元甚至小幅上涨.

美联储新的预估显示出,与1月相比,支持在2014年前加息的决策者数量并未增加,令美元多头失望,他们此前寄望宽松货币政策能提前退出.

鉴於美联储态度温和,投资者或转而通过借入美元或日圆,来为收益较高的货币提供资金.美国和日本两国利率都在近零水平,且都可能推出更多刺激措施.

美元兑日圆跌0.36%至80.85日圆,部分因美国初请失业金数据不佳.

美元兑日圆处在80.30-81.80日圆的数日区间内,日本央行周五将召开政策会议.

了解日本央行想法的知情人士表示,日本央行周五可能通过将资产购买规模扩大到10万亿(兆)日圆的方式来放宽货币政策.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.3208 1.3222 -0.11 +2.03 1.2945

美元/日圆 81.01 81.26 -0.31 +5.29 76.94

欧元/日圆 107.00 107.40 -0.37 +7.47 99.56

美元/瑞郎 0.9097 0.9085 +0.13 -2.98 0.9376

英镑/美元 1.6174 1.6166 +0.05 +4.11 1.5535

美元/加元 0.9851 0.9829 +0.22 -3.36 1.0193

澳元/美元 1.0378 1.0373 +0.05 +1.50 1.0225

欧元/瑞郎 1.2014 1.2016 -0.02 -1.07 1.2144

欧元/英镑 0.8165 0.8177 -0.15 -1.97 0.8329

新西兰元/美元 0.8140 0.8174 -0.42 +4.57 0.7784

美元/挪威克朗 5.7422 5.7167 +0.45 -3.92 5.9766

欧元/挪威克朗 7.5854 7.5592 +0.35 -1.97 7.7379

美元/瑞典克朗 6.7185 6.7160 +0.04 -2.46 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.8759 8.8845 -0.10 -0.42 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿/梁睿雪;审校 母红/利棣儿

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