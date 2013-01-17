欧元大幅上涨 基本面或不能保证欧元守住高位

路透伦敦1月16日 - 投资者押注欧债危机最恶劣局面已成过去,从而推升欧元汇价至高位.而若对于疲软经济或政局和社会紧张情势再起的忧虑重燃,欧元在此位置或经受不起考验.

欧元兑美元自去年7月开始已经上涨11%,当时欧洲央行(ECB)总裁德拉吉承诺"竭尽所能"保护欧元,刺激投资者降低对欧元区解体的押注.

欧元全面上涨,其贸易加权指数涨至九个半月最高.

但是一些分析师表示,欧元可能已经接近顶部.

花旗的分析师Valentin Marinov称,"当前欧元仍是逢低买入模式,但是我认为其已没有基本面支持."

上周ECB总裁打消近期降息预期之后,欧元涨势提速.德拉吉还称,欧元区经济应在2013年逐步复苏.

花旗的Marinov称,"最大的风险是数据会一直令人失望,且助长对ECB不久降息的预期."

加上政治紧张情势,社会不稳,以及二线国家债务问题重燃,一些分析师表示欧元可能跌至1.25美元.

投资者并不是都押注欧元会下跌,但是期权交易商报告有大量需求买入为一年内欧元跌至1.22或1.20美元提供保护的期权.

包括2月24-25日举行的意大利选举在内,下个月将发生的事件可能限制欧元的涨势.

欧盟执委会(European Commission)2月22日将公布对西班牙政府财政前景的评估,市场担心届时西班牙债务问题可能重燃.(完)

(编译 田建华; 审校 杜明霞)

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