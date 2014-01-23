欧元区数据强劲压低美元兑欧元 瑞士央行新规提振瑞郎

* 美元兑瑞郎走软，之前瑞士央行发布银行业监管新规

* 欧元走强，受助于轧空和德法两国制造业数据良好

* 加元兑美元跌至四年半低位；澳元急挫

路透纽约1月23日 -美元兑欧元和瑞郎周四下跌逾1%，由于欧元区经济数据强劲，以及瑞士收紧银行资本要求，暗示该国的资金供应收紧。

美元兑瑞郎盘中触及三周低位，录得5月底以来最大单日跌幅。

美元指数.DXY下跌近1%，尽管美国数据显示上周初请失业金人口仅小幅增加，以及美国12月成屋销售增长1%，逆转之前连降三个月的颓势。

“欧洲数据抢了美国数据的风头。美国就业和楼市数据不及预期，而欧元区的数据却强于预期，”Western UnionBusiness Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。

欧元区采购经理人指数上扬，德国领涨。数据点燃欧元区逐步走出已持续很长时间的债务危机的希望。

Manimbo表示，瑞郎周四因银行资本要求调整获得支撑，因这项新规可能暗示瑞士政府的货币政策收紧。瑞郎兑美元过去六个月累积回落4%。

“当我们身处一个(央行)无休止放松政策的环境中，收紧政策的举动就会很显眼，”Manimbo说。

美元兑日圆也大幅走低，因中国制造业数据疲弱。中国低迷的制造业数据拖累亚洲股市走低，这股回落的势头波及到欧洲和美国股市，提振对避险日圆的需求。

纽约汇市尾盘，欧元兑美元报1.3692美元，之前追平1月14日触及的高位1.3698美元。

“市场认为欧洲央行在放宽货币政策时将会非常保守，而强劲的制造业数据进一步削弱了欧洲央行采取非常规行动的可能性，这倾向于提振欧元，”瑞银集团的汇市策略师Shahab Jalinoos表示。

美元兑瑞郎急跌1.6%，报0.897瑞郎，日低为0.8964瑞郎。欧元兑瑞郎下跌0.5%，报1.2288瑞郎。

瑞士政府调整政策，称抵押贷款大幅增加以及住房价格飙升，使“经济的平稳发展面临相当大的风险”。

“这明确显示(瑞士央行)已经走上了收紧政策的道路，”德国商业银行的汇市研究部主管Ulrich Leuchtmann表示。

“这使欧元/瑞郎上行潜力受限，”他说，“我认为他们不会放弃1.20的瑞郎汇率上限，但有关汇率上限政策能持续多久的臆测将会升温。”

美元/日圆尾盘下跌1.3%报103.13日圆。周四公布的汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览显示，1月初值数据降至49.6，为去年7月以来最低水准，且是六个月来首次跌破荣枯线。这表明2013年底经济成长放缓的势头在新一年持续。数据公布后，对日圆的避险买盘增加。

美元兑商品货币表现强劲。

加拿大央行有关加元贬值有助于该国出口的讲话打压加元兑美元跌至四年半低位。美元兑加元尾盘上扬0.2%，报1.1106加元。

澳元兑美元也跌至三年半低位，受累于中国数据疲弱。澳元/美元尾盘下跌1%，报0.876美元。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3694 1.3546 +1.09 -0.37 1.3745

美元/日圆 103.25 104.51 -1.21 -1.95 105.30

欧元/日圆 141.45 141.55 -0.07 -2.20 144.63

美元/瑞郎 0.8973 0.9112 -1.53 +0.50 0.8928

英镑/美元 1.6636 1.6574 +0.37 +0.48 1.6556

美元/加元 1.1100 1.1083 +0.15 +4.52 1.0620

澳元/美元 0.8767 0.8851 -0.95 -1.64 0.8913

欧元/瑞郎 1.2287 1.2345 -0.47 +0.13 1.2271

欧元/英镑 0.8229 0.8172 +0.70 -0.82 0.8297

新西兰元/美元 0.8298 0.8308 -0.12 +1.12 0.8206

美元/挪威克朗 6.0870 6.1614 -1.21 +0.34 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3375 8.3524 -0.18 -0.01 8.3387

美元/瑞典克朗 6.4033 6.4824 -1.22 -0.52 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.7730 8.7837 -0.12 -0.84 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 母红; 审校 徐文焰)

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