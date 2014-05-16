综述：欧元“压力山大”美债收益率下跌拖累美元

整理 李春喜

路透北京5月16日 -自上周欧洲央行总裁德拉吉暗示将在6月采取经济刺激政策以来，欧元本周一直受到打压。此外，更有多位消息人士爆出欧洲央行将在6月会议上降息、甚至实施负利率的消息，打击欧元一再触及低点。下周三欧洲央行将召开管理委员会会议，或为投资者提供未来货币政策的更多线索。

除欧洲央行之外，日本央行将在5月20-21日举行会议。日本央行料将维持对经济的乐观看法，同时可能上修对资本支出的评估，这就意味着不会很快推出扩张性货币政策。此外，日本将在周二公布进出口和贸易收支数据，该数据料对央行的政策决定及日圆走势产生重大影响。

下周的看点还包括：周二和周三澳洲央行和美联储将分别公布政策会议记录，美联储、欧洲央行及英国央行的多位官员将发表讲话，以及汇丰公布中国5月制造业PMI初值。

**欧元压力大**

自上周欧洲央行总裁德拉吉暗示或将在6月采取经济刺激政策以来，欧元本周一直受到打压。此外，更有多位消息人士爆出欧洲央行将在6月会议上降息、甚至实施负利率的消息，重量级人物德国央行总裁魏德曼也明确表示，如果欧洲央行有必要采取政策行动，德国央行也准备行动。

一切似乎都表明，欧洲央行降息已是“板上钉钉”。但当记者就这些问题问起欧洲央行执委莫尔许时，他的回答仍遮遮掩掩、不置可否。“在6月政策会议后就会看到结果”，他说。

受愈演愈烈的降息预期影响，欧元本周一路走低，周四兑美元在欧洲盘中更是跌至11周低点，因为稍早公布的欧洲通胀和增长数据低迷，进一步支撑了欧洲央行下月宽松政策的预期。

法国农业信贷银行的外汇分析师MarkMcCormick表示，“对于欧元，投资者在为欧洲央行6月采取行动布局，而且有迹象显示欧洲央行也准备采取行动”。

欧洲央行将在6月5日举行会议，之后宣布利率决定并举行记者会，届时谜底将揭晓。不过下周三(5月21日)欧洲央行将举行管理委员会会议，届时无利率决定计划，但有望为这个6月的会议动向提供一些线索。

**美元走势料仍将向下**

美元周四跟随美国公债收益率下滑,最近几日美国公债收益率下降打压美元，因美国4月工业生产降速为逾一年半最快，且衡量美国房屋建筑商信心的指数意外下降。这些报告盖过了强劲的地区制造业和初请失业金数据的影响。

道明证券首席外汇策略师Shaun Osborne表示，“美元是在对公债收益率大跌做出反应。”

“在美国数据持续改善前，美债收益率可能都无法趋稳，那意味美元的趋势暂时可能仍将向下”，BK Asset Management外汇策略主管Kathy Lien认为。

下周美国没有重大经济数据公布，不过周三联邦公开市场委员会(FOMC)将公布4月会议记录，届时投资者可慢慢咀嚼会议政策声明的弦外之音。

**英镑涨势遭遇当头一棒**

不少市场人士预期英国央行可能在一年内升息，但该央行周三向这种观点泼了一盆冷水，称英国经济复苏仍仅是初期阶段。

英国央行季度报告出炉之后，英镑兑美元跌至一个月低点。此前市场押注经济复苏意味着最快今年就有可能升息，提振英镑在长达一年的时间里节节攀升，兑美元触及2009年中以来最高。

近几周以来英镑升势放缓，因越来越多的分析师表示，鉴于欧洲普遍缺乏通胀压力，预计英央行在今年升息有些操之过急。

不过总的来说，市场上对英镑的乐观情绪仍足够高涨，周四多家银行均建议在英镑回落时买入。其后市表现很大程度上取决于美元在今年夏季的走势。如果美国数据改善，很多银行在年初预计的美元劲扬之势可能最终成真。

人民币方面，兑美元今年持续贬值后，美国财政部长杰克卢本周向中国财政部施压，要求放开对人民币汇价的控制。而中国当局这回的腰杆挺硬，指人民币汇率水平反应了市场的力量。财政部副部长朱光耀称，人民币汇率波动反映了市场需求，人民币汇率政策的方向是“正确的”。(完)

(审校 屈桂娟)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。