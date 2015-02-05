调查：欧元兑美元今年触及平价水准的可能性接近三分之一

图中分别为面额一元的美元纸币及欧元硬币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透2月4日 - 路透访问的外汇策略师认为，今年欧元兑美元降至平价水准的可能性接近三分之一，尽管关于美国何时升息的疑问增强。

原油与大宗商品价格下挫带来通缩担忧，已促使几家央行在过去一个月里意外降息，而欧洲央行(ECB)也推出了大规模购买公债的计划。

在欧洲央行上月宣布将在3月开始购买公债的量化宽松之后，欧元兑美元在1月26日跌至11年低点1.1098美元。

但随后出笼的一系列美国疲弱数据削弱了关于美国联邦储备委员会(/美联储FED)将于6月前升息的预期，带动欧元兑美元上涨了近1%。

在周二发布的这次路透调查结果中，策略师的预估中值显示欧元/美元跌至平价或更低水准的可能性为30%，42名受访者中有12人认为未来一年某个时候出现这种情形的可能性为50%或更高。

本次路透调查是自2010年9月以来首次有分析师作出了欧元/美元将跌破平价的预测。当时希腊首次提出救助要求，主权债务危机开始显现。

上一次欧元兑美元持平/跌破平价水准，还要追溯到2002年12月。再之前，欧元也曾在1999年底跌破1美元。

近几年来，欧元汇率一直保持在平价上方较高的位置，2014年中期时略低于1.40美元。人们普遍认为欧元将保持强劲。

但欧洲经济成长低迷、物价下跌、政治局势变化以及目前美联储和欧洲央行货币政策的迥异，改变了欧元的基本面。

“即使美联储不升息，美国也是最受追捧的投资地，”澳洲国民银行外汇策略部全球联席主管Nick Parsons说。

“重要的是成长率以及利率的差异，如果美联储不升息的话，没有人会踏出这一步。”

对逾60位策略师的调查显示，欧元兑美元本月底料将跌至1.13美元，三个月后料来到1.11美元，一年后则料为1.10美元。

**美元一路走扬**

美元指数2014年收升13%至90.269，为1997年以来最高。如今市场预测美元指数到2015年底将涨至98.9，因预期美联储将开始紧缩周期。

一如美联储，英国央行料在今年稍晚开始将利率从纪录低位上调，尽管通胀下降引发对升息时间的怀疑，英镑兑美元将走势挣扎。

英镑兑美元周三稍早报约1.52美元，一个月后料来到1.50，六个月后料为1.48美元，一年后则料为1.49美元，低于1月调查时分别预估的1.53、1.52和1.51。

英镑兑欧元未来一年将上涨。调查显示，欧元兑英镑一个月后料为0.750英镑，六个月和一年后料分别为0.741英镑和0.740英镑。上个月的调查预估则分别为0.782、0.771和0.760。

英镑走强亦可能推动日圆兑美元在六个月后进一步贬至122.0日圆，一年后料贬至125.0。这和1月时的调查结果差不多，但比周三的交投水准117.5日圆更低。

但据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多头仓位。

尽管外界担心美元走强可能伤害美国经济增长，但汇市分析师仍预期那不会推迟美联储的升息。

“去年夏天以来美元升值将对实质国内生产总值(GDP)预估增幅的抑制程度，美联储官员已有所调降，显示美元走强不太可能阻止美联储收紧政策。”高盛分析师写道。(完)

(编译 张涛/洪曦/戴素萍/张若琪 审校 李爽/张荻/龚芳)

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