欧元兑美元触及12年低点 因公债收益率创纪录低点

路透纽约3月11日 - 欧元持续的跌势周三加速，兑美元重挫1.5%，至近1.05美元，为12年来首次，因欧洲央行规模达1.1万亿欧元的购债计划拖累该地区公债收益率跌至负值纪录低位。

路透数据显示，欧元兑美元EUR=自1月以来已经下挫12%，目前离平价水准还有约5%。

“欧元可能在短期内很轻易触及平价水准，”美银美林欧洲G10外汇策略部门主管Athanasios Vamvakidis表示。

欧元兑其他主要货币也下滑。欧元兑英镑EURGBP=D4也创七年低点0.70145英镑，兑日圆EURJPY=跌至18个月低点128.29日圆。

欧洲央行周一开始购买公债，以试图提振欧元区经济成长和通胀，这拖累欧元区内几乎所有成员国公债收益率都创下纪录低点，并带动投资人撤出欧元。

德国两年期公债收益率DE2YT=TWEB跌至负0.241%的纪录低点，法国两年期公债收益率FR2YT=TWEB触及负0.149%的低点。

“欧元区公债收益率非常疲弱，”野村证券国际汇市策略师CharlesSt. Arnaud表示，“投资人正在抛售欧元计价固定收益资产，以撤出欧元投资。”

欧元兑美元EUR=周三在美国交易时段跌至近12年低点1.0509美元，势将创史上最差季度表现。根据路透数据，欧元兑美元纽约尾盘跌1.45%，报1.0541美元。

今年迄今欧元的跌幅中约三分之一是上周五之后录得的，当日美国公布的非农就业报告强于预期，刺激了对美联储可能早至今年年中就升息的臆测。

美联储下周将举行为期两日的货币政策会议，分析师预计美联储将从货币政策声明中剔除“耐心”措辞，以暗示准备好升息。

对美联储将在就业市场吃紧的情况下结束近零利率政策的预期，周二带动美元兑日圆JPY=升至七年半高位122.04日圆，纽约尾盘，美元升0.26%，报121.45日圆。

美元指数.DXY攀升0.9%，报99.985的12年高位，按此计算，美元指数表现本周超过日股，成为今年迄今表现最好的主要资产。

英镑兑美元GBP=D4跌穿1.50美元，为2013年7月来首见，尾盘跌0.9%，报1.4933美元。

美元兑丹麦克朗DKK=升1.6%，报7.00丹麦克朗之上，为2003年来首次，美元兑挪威克朗NOK=升1.5%，报8.2050挪威克郎，为2002年5月来最高。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0545 1.0697 -1.42 -12.83 1.2097

美元/日圆 JPY= 121.44 121.13 +0.26 +1.47 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 128.10 129.46 -1.05 -11.51 144.77

美元/瑞郎 CHF= 1.0091 0.9995 +0.96 +1.51 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.4925 1.5066 -0.94 -4.16 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2750 1.2686 +0.50 +9.74 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7593 0.7619 -0.34 -7.04 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0642 1.0693 -0.48 -11.51 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7062 0.7099 -0.52 -8.94 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7288 0.7271 +0.23 -6.53 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.2050 8.0850 +1.48 +9.81 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.6544 8.6469 +0.09 -4.26 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.6255 8.5602 +0.76 +10.65 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1201 9.1515 -0.34 -3.68 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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