欧元兑美元跌破1.10 商品货币下滑

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约7月7日 - 欧元兑美元周二跌至五周低点，此前欧洲央行收紧对希腊银行业的借贷条件，令人担心希腊的银行很快将耗尽现金。
欧洲央行没有调整对希腊银行业的紧急流动性援助，但提高了希腊银行业者融资抵押品的减计幅度。消息引发投资者担心希腊问题将蔓延至其他南欧国家。
10年期德国公债DE10YT=RR收益率降至6月初来最低水准，利差走向对欧元不利，欧元兑日圆挫跌至六周低位。
交易商表示，未来几天可能至为关键。欧元区领导人和财长将在布鲁塞尔会晤讨论希腊问题，迄今还没有找到解决方案。
希腊银行的现金只能维持数日，欧洲央行收紧对希腊银行业的援助，而希腊总理齐普拉斯尝试说服欧元区伙伴国迅速批准新的贷款计划。
“我希望双方可以达成妥协，但我不确定他们能否做到，”Warren Financial Service首席投资长Randy Warren说。
“我认为对希腊提出的撙节要求的确是必要的，但对希腊而言可能太苛刻。希腊根本没有能力支付账单。所以，我不肯定磋商会取得满意的结果。”
自希腊未能如期偿债，且周日希腊民众投票反对严格的新救助条款后，欧元从6月中触及的高位1.14美元回落，但并没有出现恐慌性抛售。原因之一是预期欧洲央行将采取行动稳定市场。
欧元兑美元EUR=下跌0.7%，至1.0978美元，此前跌至五周低位1.0917美元。
美元指数.DXY上涨0.6%，至96.846，此前触及一个月高位。
欧元兑日圆EURJPY=尾盘下跌0.8%，至134.40日圆，此前下滑至五年低点。
商品货币大跌，澳元触及六年低点，受中国股市持续下挫拖累。
作为中国投资的晴雨表，澳元兑美元AUD=D4下滑0.7%，至0.7440美元，铁矿石价格下跌也令澳元承压。
新西兰元兑美元NZD=D4也跌至五年低位，最新跌0.5%，至0.6645美元。加元兑美元CAD=D4触及三个月低位1.2732加元。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1010 1.1055 -0.41 -8.99 1.2097
美元/日圆 JPY= 122.53 122.55 -0.02 +2.38 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 134.89 135.44 -0.41 -6.82 144.77
美元/瑞郎 CHF= 0.9462 0.9425 +0.39 -4.82 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.5460 1.5601 -0.90 -0.73 1.5573
美元/加元 CAD= 1.2702 1.2651 +0.40 +9.33 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7447 0.7495 -0.64 -8.83 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0421 1.0418 +0.03 -13.35 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7119 0.7088 +0.44 -8.20 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.6647 0.6686 -0.58 -14.75 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 8.1553 8.0721 +1.03 +9.14 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.9798 8.9251 +0.61 -0.66 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.5091 8.4586 +0.60 +9.15 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3757 9.3555 +0.22 -0.98 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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