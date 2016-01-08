调查：欧元/美元今年跌至平价的预期减弱 美元/日圆仍看涨

路透1月7日 - 根据路透对汇率分析师所做的最新调查，今年欧元兑美元跌至、甚至跌破平价水准的机率已经下滑，由大约33%降到了25%。

而上述预估出炉的背景却是：美国联邦储备委员会(FED/美联储)上月近10年来首度升息，今年料将进一步调高利率；中国当局则是逐日调低人民币汇率中间价。

路透本周针对超过60位汇率分析师进行调查，结果预估欧元兑美元EUR=将在一个月后在1.07美元附近，三个月后将贬至1.05美元，一年后则进一步贬至1.03美元。

与前几月相较，提出偏低欧元汇率预估的分析师也少了许多。一些分析师在欧洲央行最近一次会议后放弃了更为悲观的预估；欧洲央行上次会后决议维持月度购债计划在当前的600亿欧元，并暗示不会扩大规模，这令市场感到失望。

汇丰分析师Karen Ward表示，“我们认为他(欧洲央行总裁德拉吉)所能做的正在达到极限：可购买资产池所面临的技术性限制，德国央行支持更多激进宽松政策的意愿，这两方面而言皆是如此。”

“若美联储紧缩周期比市场预期的更加短暂或者更加缓慢，则2016年可能很难坚持弱势欧元的立场。”

美元需求近期也减退，因美联储今年升息频率不确定，尽管多位美联储官员近日保证他们乐于见到数次升息。

美联储最新会议记录显示，部分官员仍担心通胀将会处于危险的偏低水准。

**中国影响力与日俱增**

今年汇率前景很大程度上将取决于全球经济的整体风险情况，特别是中国当局要如何提振逐渐放缓的经济。

德意志银行策略师在一份报告中指出，“若美联储紧缩行动为驱动力，则美元涨势预料可能会相当缓慢而全面，兑其他G4货币、商品货币及新兴市场货币的涨势分布得相当平均。”G4货币包括日圆、美元、欧元和英镑。

“但另一方面，若中国--特别是其汇率政策，成为不稳定性的来源，则美元涨势将主要集中在商品货币及新兴市场货币，而其他G4货币则将全数有着突出表现。”

中国人民银行周四连续第八个交易日下调人民币中间价，累计降幅为8月贬值2%以来最大。8月中国贬值人民币，引发了金融市场震荡。

市场投奔日圆等货币避险，担心北京当局为了扶持出口商而允许人民币加速贬值。那样的话将意味着中国经济比当前许多人认为的还要疲弱。

美元指数.DXY去年上涨超过9%，预计2016年底在102.0，较周四报价98.7上涨略逾3%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布数据显示，汇市投机客最近一周减持美元多头押注。

美元兑日圆周四跌至四个半月低点177.66，今年至今下跌超过2%。仓位数据亦显示，日圆空头持仓降至10月以来最低。

不过美元兑日圆JPY=预料在一个月后在121附近交投，一年后则报125。

英镑兑美元预料一年后将小幅升至1.50，周四报在1.46。

42位回覆附加问题的分析师中的28位称，他们的预估所面临的最大风险在于，英国今年稍晚就是否退出欧盟进行公投前所笼罩的不确定性。(完)