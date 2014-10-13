焦点：欧元大幅波动令投资者警觉 不再一味追寻利差交易

图为人民币、日元、美元、欧元和英镑现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦10月10日 - 自从欧洲央行(ECB)将存款利率调降为负值后，卖出欧元并买进其它任何货币成了一种有效的获利手段。但现在，投资者对于欧元利差交易的兴趣正在减退，因为欧元汇率的大幅波动令这类操作带有更大风险。

欧洲央行在6月实施了负利率举措，令追求回报的投资者能以更低成本来进行欧元利差交易，他们借入欧元来买进其它收益更高但同时风险也更大的货币。

欧元兑澳元和新西兰元以及新兴市场货币，比如土耳其里拉、南非兰特和巴西雷亚尔等，都急剧下挫。

但利差交易要想获利，汇率稳定十分关键。在最近数周，长期低迷的汇市波动率开始活跃起来，投资者因此开始控制他们一路冲刺的步伐。

欧元兑美元EUR=本月触及两年低点，因欧洲央行和美国联邦储备理事会(美联储/FED)的货币政策走向分道扬镳。但欧元兑其他风险货币展开反弹，衍生品市场反映出欧元兑这些货币的涨势可能还将延续。

分析师指出，欧元的上涨与黯淡的欧元区基本面几乎没有任何关联。事实上，这说明投资者在担心，随着美联储准备好在未来的某个时刻收紧政策，风险货币和依赖外资流入的经济体将有何表现。

此外，对欧洲央行政策的疑虑也削弱了欧元在利差交易中充作融资货币的作用。欧洲央行承诺将采取一切手段保卫欧元，但市场怀疑其能否推行大规模购买公债的计划(即量化宽松计划，QE)。

“以欧元作为融资货币的利差交易出现暂缓，这是波动性上升以及怀疑欧洲央行QE政策共同作用的结果，”美国证券公司Jefferies的外汇策略主管Jonathan Webb说，“在看到欧洲央行扩张资产负债表之前，投资者将保持谨慎。”

欧洲央行总裁德拉吉曾说，希望将央行资产负债表的规模扩大至2012年时的水平，也就是说扩大1万亿(兆)欧元。

通过扩大资产负债表向经济大量挹注欧元，这种做法类似于日本央行2013年4月启动的1.4万亿美元资产购买计划，以及美联储2008年以来的量化宽松政策。

扩大资产负债表的做法预计将推低欧元汇率。

美日欧英四大央行资产负债表与汇率变化的相关图表：link.reuters.com/gyh23w

**欧洲央行与欧元**

欧洲央行寄望欧元贬值能够刺激出口，复苏经济，从而避免通缩威胁。该央行将隔夜存款利率调降至负值，为全球主要央行采取此等举措开了先河。

欧洲央行9月进一步将利率调降至-0.20%，宣布购买打包贷款的计划，且央行已向银行业者提供低成本长期贷款，用于支撑经济。

这些措施让欧元兑澳元EURAUD=在9月初跌至15个月低点，只是在接下来的几周时间，又反弹了5%以上。

欧元兑新西兰元EURNZD=的涨幅也很可观，过去四周上涨了4%。

在新兴市场货币之中，投资人还沽出欧元/巴西雷亚尔EURBRL=R、欧元/土耳其里拉EURTRY=及欧元/南非兰特EURZAR=。

里拉及兰特兑欧元在9月初双双触及九个月高位，雷亚尔则创14个月高点。但从那以来，欧元兑雷亚尔涨了5.5%，兑里拉升了3.8%，兑兰特升值约2%。

“土耳其及南非都有大量外汇缺口需要填补，因此对外国资本流入的依赖度更高，”法国巴黎银行的一篇分析师报告称。

“目前，在当前更加艰困的环境下，这两国的利率水准都不足以维持资金流入，因此我们预期里拉及兰特兑欧元与美元将加速贬值。”

在选择权市场，投资人看空欧元兑高收益货币的程度也同样降低。一个月期欧元/澳元风险逆转指标EUAU1MRR=ICAP本周转为偏向欧元买权。

“从9月以来波动性上升的现象，已经导致利差交易的表现不佳，”德国商业银行外汇分析师Peter Kinsella称，他特别指出，尽管有欧洲央行进一步宽松政策的可能性，澳元及新西兰元等高收益率货币仍下跌的情况。

“造成更大影响的是美联储收紧政策周期。但欧洲央行除了量化宽松没有别的选择，在一段期间内，欧元还是要向下走。”(完)

(编译 高琦/郑茵/蔡美珍；审校 徐文焰/朱晓军/杜明霞)

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