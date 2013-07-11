亚洲外储增速减缓 恐损欧元后市

* 亚洲国家央行外汇储备的增长速度放缓

* 欧元配置比重势将进一步减少

* 可能挫伤欧元，汇率更进一步疲软

路透伦敦7月10日 - 未来几个月欧元可能跌得更快，因为近几年大买欧元的亚洲国家央行，要进行分散配置的外汇储备规模缩小。

对成长敏感的澳元和加元也可能走软，因为亚洲国家央行面临着美联储退出超宽松政策所导致的资本外流。

今年4月之前，很多亚洲国家的央行还在阻止资本流入，以维护本币的竞争力，对抗美国联邦储备委员会(美联储/FED)印制的上兆廉价美元流入亚洲和其他新兴市场。它们的外汇储备规模也因此扩大。

过半数的资金是美元，但约四分之一则分散配置为欧元。另外一小部份配在日圆、英镑、澳元和加元。这些外币的回报率都优于美元。

但随着美联储5月底暗示最快将从9月开始削减每月850亿美元购债规模，资金流入的趋势已中止。

指标美国公债收益率(殖利率)因此上涨，以美元作为融资货币的利差交易也被解除。

当资本流向反转，许多亚洲国家央行现正卖掉储备中的美元，阻止本币汇率大幅下跌。随着外汇储备缩减，分散给欧元的规模也相应减少。

“亚洲外储增加的速度越慢，对欧元就越不利，”纽约梅隆银行汇率策略师Neil Mellor说。

确实如此。韩国、香港、印度和印尼等亚洲大央行公布的最新数据显示，6月外汇储备较上月缩减。这些央行的外汇储备规模总计近1兆(万亿)美元。

台湾央行的外汇储备积累已暂停。该行外汇储备超过4,000亿美元。

中国拥有逾3万亿(兆)美元的全球最大外汇储备，近期数据尚未获得。但一些分析师表示，随着中国允许人民币汇率在近几个月升值，由市场干预而产生的储备积累可能也已经放缓。

**欧元受创**

储备积累放缓可能使欧元失去一个最大的支撑因素。亚洲各央行曾是欧元的忠实买家，甚至在去年欧元区债务危机最严重的时期也是如此，当时希腊濒临崩溃。

在过去十年的多数时间里，欧元占新兴市场外汇储备的逾四分之一，2009年曾触及28%的高位。

但近期数据表明，欧元比重可能降至20%以下，为2001/02年度以来最低。

国际货币基金组织(IMF)6月28日时公布的数据显示，在11.1万亿美元的全球外汇储备当中，欧元今年第一季比重从前季的24.2%降至23.7%，为2004年第二季以来的最低百分比。

美元在全球外汇储备中的份额则从61.2%升至62.2%。

“我们之所以持美元偏多的观点，除了经济周期方面的考虑外，外汇储备增速及分散配置速度减缓，在未来几年应该会进一步支撑美元，”摩根士丹利汇率策略师Evan Brown表示。

这完全归因于美国经济与其他地区，特别是欧元区之间的经济成长差异。联储已开始考虑收紧，而欧洲仍保持着超宽松的货币政策。

今年迄今，欧元兑美元已累计下跌近3%，因为投资者预期欧洲央行将进一步降息。

“央行外储在欧元方面的需求很弱；即使欧元区债市已见改善，但净买规模还是只有平均水准的四分之一，”法国巴黎银行策略师Kiran Kowshik表示，“将外储分散配至美元以外资产的速度正在减缓。”(完)

(编译 梁睿雪/王翔琼/兰秀娟; 审校 沈以文/郑茵/石冠兰)

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