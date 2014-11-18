德国投资者信心增强推动欧元上扬 日圆走软

路透纽约11月18日 - 美元兑欧元周二走软，因德国景气判断指数强于预期，美元兑日圆上扬，因日本首相安倍晋三称将提前举行大选，以便在新任期执行其经济政策。

11月德国投资者和分析师信心增强，为近一年来首次，超过了分析师预期，且点燃了德国经济在第三季勉强避免衰退后将改善的希望。

数据推动欧元EUR=盘中升至1.2545美元的高位。

“德国ZEW景气判断指数远胜预期，”瑞穗实业银行的外汇策略师Sireen Harajli表示。

但欧元之后一度缩减部分涨幅，因数据显示，10月美国生产者物价指数意外上扬。

近几个月，美元兑欧元和日圆走强，因市场预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)将从明年开始升息，而欧洲央行和日本央行仍将继续执行高度宽松的货币政策，以刺激经济成长。

“美国经济基本面继续改善，美联储准备从明年开始政策正常化周期。但欧洲、日本和英国的货币政策尚未显示出将开始收紧的迹象，”Harajli说。

美联储周三将公布最新会议记录，投资者将密切关注，从中寻找低通胀可能促使联储推迟预期的升息时间的线索。

部分交易商称，美元可能需要新的推动力才能延续近期的涨势。

“所有的消息都已被消化，我们的确需要更多疲弱的欧洲数据，或强劲的美国数据来推动美元继续走强，”National Australia Bank驻伦敦的现货外汇交易员Graham Davidson表示。

日本首相安倍晋三周二还决定推迟执行不受欢迎的消费税上调，此前一天日本公布的数据显示，日本经济陷入衰退。

周二稍早，日圆兑美元逼近七年低位117.03日圆，后部分投资者出脱看空日圆/看涨美元的头寸，推动日圆反弹。

日圆JPY=在下午的交投中再度走软，美元兑日圆尾盘报116.92日圆。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.2536 1.2449 +0.70 -8.80 1.3745

美元/日圆 JPY= 116.86 116.64 +0.19 +10.98 105.30

欧元/日圆 EURJPY= 146.48 145.17 +0.90 +1.28 144.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9579 0.9648 -0.72 +7.29 0.8928

英镑/美元 GBP= 1.5631 1.5640 -0.06 -5.59 1.6556

美元/加元 CAD= 1.1294 1.1303 -0.08 +6.35 1.0620

澳元/美元 AUD= 0.8716 0.8708 +0.09 -2.21 0.8913

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2010 1.2012 -0.02 -2.13 1.2271

欧元/英镑 EURGBP= 0.8016 0.7956 +0.75 -3.39 0.8297

新西兰元/美元 NZD= 0.7922 0.7908 +0.18 -3.46 0.8206

美元/挪威克朗 NOK= 6.7310 6.7855 -0.80 +10.96 6.0663

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.4389 8.4445 -0.07 +1.20 8.3387

美元/瑞典克朗 SEK= 7.3689 7.4350 -0.89 +14.48 6.4367

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2398 9.2589 -0.21 +4.44 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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