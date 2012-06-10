欧元区同意提供最高1,000亿欧元资金帮助西班牙银行业重组

图为2012年4月27日拍摄于马德里的西班牙国旗。欧元区财长周六同意，向西班牙提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元)的贷款，用於支撑该国摇摇欲坠的银行业。 REUTERS/Andrea Comas

* 欧元区同意向西班牙提供最高1,000亿欧元的贷款

* 西班牙和欧元集团表示,纾困金额可消除一切疑虑

* 马德里将在银行审计结束後确定所需的具体援救金额

* 有关IMF在救援中的作用一事引发争论

路透布鲁塞尔/马德里6月9日电---欧元区财长周六同意,向西班牙提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元)的贷款,用於支撑该国摇摇欲坠的银行业.西班牙政府表示,等到逾一周後银行业审计报告完成,便可具体确定所需的援助金额.

17国财长进行了两个半小时的电话会议,一些消息人士称会上争论十分热烈.会後欧元集团和西班牙政府宣布,纾困的金额将会足够大,足以消除任何疑虑.

"贷款金额必须能够满足预估的资本要求,此外还能提供一定的安全保障,预计总金额最高会达到1,000亿欧元,"欧元集团声明称.

西班牙表示,国内银行业需要援助,但具体援助金额的确定则要等到奥纬(Oliver Wyman)和罗兰贝格(Roland Berger)两家独立咨询公司的评估报告提交之後.两家公司将在6月21日之前提交有关银行业所需资本的评估.

"西班牙政府宣布向欧洲寻求融资,用於对国内有需要的银行进行资本重组,"西班牙经济部长德金多斯在马德里的新闻会上表示.

他表示,所需金额将是可控的,申请的资金也可以完全满足所有需求.

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自地产泡沫破灭以来西班牙银行业受到坏账的拖累,此次对银行业的援救意味着西班牙成为欧洲危机开始以来第四个请求援助的国家.

希腊,爱尔兰,葡萄牙再加上现在的西班牙,欧盟和国际货币基金组织(IMF)现已承诺提供约5,000亿欧元资金用於欧洲的纾困行动.

美国对此表示欢迎.华盛顿方面一直担心欧元区危机恐在大选年拖累美国经济.

"这些举措对西班牙经济至关重要,也在欧元区建立财政联盟的道路上迈出了坚实的一步.建立财政联盟,是保持欧元区经济弹性的关键."美国财长盖特纳说.

七国集团(G7)也将此举看作欧元区在走向更紧密的财政和预算联盟道路上的一个里程碑.

**争论激烈**

官员们表示,关於国际货币基金组织(IMF)在西班牙银行业救援中所起的作用,会上讨论十分激烈,西班牙希望最大限度地降低IMF的参与.IMF将不会提供任何资金.

会议达成的最终结果是,IMF将帮助监督西班牙银行业的改革,而欧盟机构则确保西班牙遵守其在整体经济方面的承诺.

IMF总裁拉加德表示,欧元区的计划符合IMF对西班牙银行业的资金需求预估,将可"确保西班牙银行业系统的融资需求获得充分满足".

参与谈判的消息人士表示,西班牙当局曾面临压力,要求立即提供具体的援助金额,但西班牙拒绝这样做.

欧元区决策者迫切希望在6月17日希腊选举前维持住西班牙的局势,因此次选举可能让希腊更加接近退出欧元区并引发一场蔓延风险.西班牙审计机构或在这个日期之後才能提交报告.

无论如何,分析师表示,这些举措或将在周一金融市场开盘时保持市场稳定.

"救援数字最高可达1,000亿欧元,这更加令人鼓舞,而且相当可行;这是为控制问题而进行的一番努力."巴克莱股市策略欧洲主管Edmund Shing说.

"不过,还有一个问题,这笔钱的来源仍缺乏具体细节,而这十分关键.市场将对此保持谨慎,直至确定融资来源."

欧元集团表示,这笔钱要麽由欧元区的临时救援基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)出资,要麽来自永久性救援机制--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM).後者将於下月开始运作.芬兰表示,若由EFSF出资,该国将要求贷款必须提供担保.

欧盟消息人士说,目前倾向於通过ESM而非EFSF向西班牙提供资金.在ESM机制下,只需要90%或更低的批准率,就可以启动救援,而且该基金在如何运作方面有更大的灵活性.

"这也是ESM为何如此重要的原因...审批起来很快,"德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)说.

西班牙政府已经出资150亿欧元用於援救一些规模较小的地区性储蓄银行,这些银行曾轻率地向地产开发商提供贷款.西班牙破产的银行中以Bankia(BKIA.MC)规模最大,对其进行援助将需要235亿欧元资金,银行的股东将丧失股权.

"不论是用什麽样的计算公式,我们需要说的只有两件事:首先不能殃及无辜,其次公众资金必须如数归还,"西班牙反对党社会党领袖Alfredo Perez Rubalcaba在周六早间与首相拉霍伊会谈後表示.

**援助计划的条件并不多**

此前,评级机构惠誉将西班牙主权信用评级调降三个级距至BBB,强调西班牙银行业在不良房地产贷款以及希腊债务危机蔓延方面存在风险.

惠誉表示,西班牙银行业因房地产泡沫破裂,经济衰退和大量失业而受到冲击,政府要想完成资本重组,所需成本或许在600-1,000亿欧元.

意大利也可能受到拖累,该国工业部长Corrado Passera表示,国内经济形势自2011年底以来有所改善,但仍然十分危急.

"欧洲比我们原先预想的更加令人失望,甚至无力解决希腊这样相对较小的问题."Passera在周六的会议上说.

虽然西班牙即将步希腊,爱尔兰和葡萄牙的後尘接受欧洲金融援助,但官员们表示,该国的援助将仅集中在银行业方面,不会将西班牙政府关闭在信用市场的大门之外.

这是避免欧元区援助基金负担过重的关键,这些基金不仅要在未来三年设法筹措西班牙政府所需的借款,还有可能需要对葡萄牙和爱尔兰提供进一步的援助.

援助计划中的条件似乎并没有在拉霍伊政府已经出台的财政紧缩举措和结构性经济改革方面增加进一步内容.

"由於所申请的援助资金只是用於满足金融行业的需要,因此欧元集团会议一致同意援助所附带的条件也只是针对金融行业."德金多斯说.

欧盟和德国官员曾指出,西班牙作为欧元区第四大经济体,国民的荣誉感阻碍该国申请全面援助.

欧盟和德国上周均原则上同意,由於严重的经济衰退,应再给西班牙一年时间,以实现预算赤字与GDP之比降至欧盟3%高限以下的水平.

欧元集团亦表示,虽然西班牙政府将"继续承担金融援助的所有责任",但纾困资金可能集中发放给西班牙FROB银行基金.

爱尔兰财长Michael Noonan表示,这些资金将由EFSF或ESM提供,利率水平与其它受援国家相一致.(完)

--编译 郑茵;审校 白云

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