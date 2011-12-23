分析：寻找欧元区明年咸鱼翻身契机

记者 Luke Baker 编译 龚芳/肖群英/石冠兰/李婷仪/兰秀娟

路透布鲁塞尔12月22日电---在为期两年的金融风暴粉碎外界对欧洲经济暨货币联盟(EMU)政治经济的信心後,要谈这一切即将落幕可谓严重操之过急.

但透过笼罩布鲁塞尔数月的黯淡阴霾,目前可隐约耳闻政界高层在私底下谈到,倘若几项不易处理的因素在未来几个月同时发挥效果的话,事情就有可能出现转机.

目前这些想法还只是充斥着各种假设的臆测.况且与找出可能存在的亮点相比,要列出未来可能面临的陷阱及险阻仍然要容易得多.

但欧洲央行为银行提供三年期流动性以避免信贷紧绌,意大利及西班牙10年期公债收益率(殖利率)下降,欧元区朝着更紧密的财政整合迈出了第一步,加上市场历经如此长时期危机後兵乏马困,这些都预示未来可能会出现一些纾缓的契机.

富兰克林坦伯顿基金经理莫比尔斯(Mark Mobius)本周甚至为这场风暴落幕的时间定调.虽然是曲高和寡,但也意味着试图判断危机情况的人们或许正在开始转变预期.

"欧洲危机并不像人们想的那麽严重和恐怖,"莫比尔斯向巴西报纸Valor Economico表示,他预料到2012年6月时欧洲危机已经结束.他负责管理500亿美元的新兴市场投资.

"欧洲国家正在开展磋商,这需要时间,"他并称.

欧洲政策当局不够果敢.他们在过去两年已认识到,发表过於乐观的政策声明是极其危险的.

但现已进入让欧盟27个成员国中的26个国家支持实施加强财政法规进程,以及欧洲央行总裁德拉吉对新"财政协议"持正面看法的事实,已让一些官员拥有可以稍微觉得乐观的空间.

倘若欧央行本周提供的无限量三年期流动性,能协助化解放款冻结局面;倘若葡萄牙、爱尔兰和意大利能继续推进结构性改革,而西班牙也能继续努力;倘若欧元区领导人能利用欧洲援助基金及IMF的协助,最终拿出一个阻断危机扩散的有效方案,且明年初欧洲巨大政府债务得以成功再融资,那麽...

"倘若2012年上半年能够不发生任何重大事件,情况就会显得比较好,"欧元区一位高级决策官员向路透表示.

官方看法暂时也是如此.

"前路漫长,超过我们的预期,"欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)本周在一个视频信息中表示.

"但毫无疑问,现在有一股以联盟方式向前推进的政治意志.我们有道德责任要持续这项使命,"他称,宣布欧盟领袖将於1月30日举行第17次应对危机峰会,这次将关注成长策略.

**忧患仍存**

信心好转的一个明显迹象是,外交人员及欧盟官员们不再那麽肆无忌惮地谈论欧元区瓦解,两个月前欧元区瓦解的可能性还挂在每个人嘴边.

虽然希腊仍是一大忧患,但对遵守新财政规定的承诺,已重新带来一股团结感.

外交人士表示,针对财政协议细节的首场高层会议於本周召开,场面一团混乱,欧元国家和非欧元国家之间存在着明显的紧张情绪.

但似乎有股真诚意愿,让17个欧元国家及9个非欧元国家继续一起推动更严格的预算赤字及债务规定,各方正在加紧努力争取英国加入,德国及欧盟当局都非常希望英国加入.

针对这项财政协议及争取英国加入的必要性,一位欧元区外交官称,"如果看看这份政府间协议,我看不出为何无法扩大至27个国家,整合回归到欧盟层面."

"这将是一场极为微妙的互动,没有能够成功的把握,但各方都在作出努力,如果设法让27国支持协议,而非26加1，那麽将是2012年的良好开端."

**防火墙与法国**

另一大问号则高悬在防止市场攻击欧元区负债国的防火墙上.

现阶段欧元区有欧洲金融稳定机构(EFSF),这项规模4,440亿欧元的资金迄今已用於为爱尔兰和葡萄牙纾困,并将向希腊提供第二批援助.

EFSF明年7月将被永久性解危基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)取代,但有关ESM结构及运作的最终细节尚有待商榷.

如果拥有5,000亿欧元银弹的ESM能在明年7月开始生效,且如法国所愿,达成赋予ESM银行资格的协议的话--这是个很大的假设--那麽这一财政动作的积极政治含意可能会获得更强有力的金融支持.

到那时也有可能已经找到一种方式,让欧元区各国央行提供1,500亿欧元给国际货币基金组织(IMF),助其增强资源,而俄罗斯等其它欧洲国家,还有印度和其它国家也可能会贡献多达500亿欧元.

那将扩大IMF的可用资源,令IMF有可能根据相应条款及条件,放贷给亟需资金的欧元区国家.不过,关於这个计划的可行性,仍然是疑问多於肯定.

一位直接参与解决欧债危机的资深欧盟(EU)官员表示,"我们正在采用多管齐下的策略,以把新的财政框架、更热切的政治承诺及更大的防火墙结合在一起."

"我并不是说我们已经实现了上述目标,但目前已是万事俱备,仅需践行而已."

尽管人们听到了此类正面的私下言论,但没人愿意过分乐观地看待前景.前行中途至少还会遭遇两片阴云:欧元区经济状况及法国总统大选.

市场预计欧元区将於明年第一季陷入衰退境地,这将令受困国更难以使本国财政有序化.

法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)将面临选举大考,民意调查显示他将在大选中落败.

萨科齐在4月22日大选来临前如何施政、法国AAA信用评等在大选前命运如何、以及欧元区两大经济体--法国和德国如何处理彼此间的分歧,或许将决定欧元区的未来.

上文提到的欧元区外交官称,"法国和德国就好像两只正在互相顶角的公羊."这位官员还强调说,萨科齐和德国总理默克尔将如何影响对方及最终谁占上风,可能是2012年最无法估量的事件.(完)

--译文审校 王丽鑫/蔡美珍/白云/程琳

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