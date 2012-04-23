欧元区4月企业衰退意外加剧

* 欧元区PMI意外下滑 服务业及制造业PMI逊於所有预期

* 中国工厂活动企稳

* 新订单萎缩和就业岗位减少打压欧元区企业

路透伦敦4月23日电---4月欧元区企业萎缩的速度远快於预期,表明经济至少到下半年前都将处於衰退情况.

同样在周一公布的中国制造业采购经理人指数(PMI)则显示,中国工厂的表现为年内最佳,但分析师聚焦于欧元区黯淡的前景,其比路透调查得到的所有预估都要差.

4月Markit服务业PMI初值从3月的49.2降至47.9,为五个月低位,预估为升至49.3.

国际货币基金组织(IMF)注资协议达成所带来的乐观情绪迅速消退,感到担忧的投资人卖出欧元并买进避险的德债和美债.

"今天公布的PMI数据黯淡,显然表明欧元区经济依然处於窘困局面,"荷兰国际集团(ING)资深分析师Martin Van Vliet说.

"我们的基本判断是,欧元区经济仍可能在今年下半年逐步恢复至温和增长;但鉴於欧债危机挥之不去且财政政策持续拖累,欧洲显然更有可能经历久拖不决的经济衰退."

欧洲制造业录得2009年6月以来最差表现.多家公司称,他们的订单正在减少,他们正在裁员以应对需求下滑.

欧元区4月Markit综合PMI初值进一步下降,远离50的荣枯分水岭.

政治动向周一加剧了欧洲的忧虑气氛.法国总统大选第一轮投票中,极右翼候选人玛丽·勒庞异军突起,获得近19%的支持率,令结果变得更扑朔迷离.荷兰政府即将辞职,因执政联盟未能就削减预算达成一致.

浏览欧元区GDP和PMI图表,请点击:(link.reuters.com/rud84s)

**丧失动能**

美国目前是唯一给全球经济增长作出重大贡献的西方国家,但上周出炉的美国就业数据意外疲弱,引发对这一趋势是否将延续下去的疑虑.

德国商业银行分析师Peter Dixon说道:"我们一直是假定美国经济正在重返其轨道并在该假定下行事,但也不乏有明显的担忧,即若其他国家经济渐失动能,那麽势必会影响到美国."

在产出和出口订单增长带动下,至少还有中国的制造业在4月出现一些改善.汇丰(HSBC)制造业PMI初值支撑了中国第一季经济增长已经见底的观点.

数据显示,中国4月汇丰制造业PMI初值反弹至49.1,但仍处在荣枯分水岭下方,3月终值为48.3.

**未来恐将恶化**

全球主要国家周五承诺向国际货币基金组织(IMF)提供4,300亿美元新资金,令其放贷能力增加逾一倍,以期保护全球经济不受欧元区债务危机恶化的冲击.

全球财政首脑敦促欧洲方面进行化解债务危机所需要的经济改革,越发认为欧元区必须要采取更多措施来激励经济增长,而非一味地削减预算.

欧洲PMI数据表明商品需求恶化,4月订单萎缩速度加快.

"并没有切实的增长动力,这暗示尽管目前整个的降幅还算温和,但恐怕未来几个月会继续恶化."PMI数据编纂者Markit首席经济分析师Chris Williamson说道.

路透上周走访的分析师预计,欧元区经济第一季或萎缩0.2%,本季将下降0.1%.

Williamson亦强调除德法两大经济体之外,其他欧元区经济体出现非常严重的经济萎缩,令人们对严苛撙节措施的有效性产生质疑.

他称,"税收将会很少,而失业率将继续上升,那这些赤字应对政策有效果吗?"

欧元区4月制造业PMI也低於所有分析师的预期,从3月的47.7大幅降至46.0,为2009年6月以来最低.

从积极的一面看,制造业PMI表明,通胀压力今年稍早受油价上升推动而加剧之後正在减轻,产出价格指数触及六个月低点50.5,3月为51.2.

"这的确表明,相较于通胀前景,决策者目前应更担心经济增长前景.需求是如此疲弱,以至于企业没法抬价,"Williamson表示.(完)

--编译 戴素萍/肖群英/孙茉莉/王翔琼;审校 程琳/徐文焰

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