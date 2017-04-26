欧元区银行放贷将增加 但ECB举措打压获利--ECB调查

路透法兰克福4月25日 - 欧洲央行(ECB)周二公布的调查显示，欧元区银行业者第二季料进一步增加放贷，尽管欧洲央行超宽松货币政策损及利润率。

欧洲央行称，银行业者第二季可能小幅收紧企业获得贷款的条件，不过企业、家庭和消费者贷款规模将继续增加，得益于超低利率。

为了让金融状况维持异常宽松，欧洲央行已经将利率降至负值，并且每月购买600亿欧元资产，所有这些举措都是希望提振经济增长和通胀。

尽管欧洲央行负利率和资产购买举措改善了融资的可得性，但大多数银行表示，这些举措对获利的整体影响是负面的，因资本利得或贷款规模上升未能抵消利润率受到的冲击。

欧洲央行周二公布的另一项数据，确实也显示出欧元区银行业第四季股东权益报酬率下降至3.23%，低于上年同期的4.41%；资产回报率则从0.28%下滑至0.21%。

数据显示，意大利、葡萄牙、希腊银行业的报酬率均为负值，德国银行业也饱受竞争激烈及效率不彰的压力，股东权益报酬率仅有1.3%。

欧洲央行在本项调查中称，第一季企业信贷标准一如预期地略有放宽。然而，这几年来央行虽施行宽松货币政策，但信贷渠道仍然比2003年以来所处于的历史区间更窄。

“在欧元区大国中，德国和西班牙对企业贷款的净需求是增长的，但意大利和荷兰却是下滑，法国则是持平。”欧洲央行称。(完)