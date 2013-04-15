欧元区银行业问题并非规模过大所致

撰稿 Carmel Crimmins/Sinead Cruise/编译/张明钧/李春喜/兰秀娟/张若琪

路透都柏林/伦敦4月14日 - 虽然塞浦路斯庞大的银行体系发生内爆，让卢森堡及马尔他等其他金融体系大到不成比例的经济体成为焦点，但一国的金融体系是不是真正稳健，还是要看贷款的质量。

低税率、高利率与宽松管制为塞国吸引到大量的海外存款，使该国银行体系的规模膨胀至国内生产总值(GDP)的将近八倍，比3.5倍的欧洲均值高出两倍还多；这些海外存款大多来自俄罗斯及前苏维埃国家。

如果不算俄罗斯的银行和其他跨国银行，塞浦路斯政府负有义务的三家银行的资产规模是塞国GDP的五倍有余，这对一个仅有80万人口的岛国而言大得夸张。

但银行业问题的成因，是塞国两家主要银行业者利用存款对希腊经济进行豪赌，而等到欧洲减计希腊主权债时受到重创。希腊经济衰败导致塞国银行对希腊的贷款成为一团烂帐。

“银行倒下不是因为规模太大，而是因为做出不当的放款决策，”标准普尔欧洲主评等主管Frank Gill表示。

“很重要的是要搞清楚，塞浦路斯银行业危机是资产负债表上的资产出了问题，而不是负债。”

塞浦路斯银行(Bank of Cyprus)BOC.CY去年9月底止的不良贷款(NPL)比重高达17%，塞浦路斯大众银行(Cyprus Popular Bank)CPBC.CY在2012年第三季的坏帐拨备暴增三倍至4亿欧元。

浏览欧元区国家的银行业占GDP比重图表，请点选：(link.reuters.com/jut86t)

**小国大银行**

卢森堡官员亟欲保住本国作为国际资本中心的声誉，迫不及待要说明该国曝险情况与塞浦路斯的不同。

卢森堡金融业规模居欧元区之冠，高达该国GDP的22倍，而其人口仅略超50万、与美国亚利桑那州土桑(Tucson)市人口相当。但该国迫切想强调其银行业相当稳健，负债规模远小于帐面所示。

“过去几周来，几乎所有文章都引用了这幅金融行业规模与GDP之比的柱状图，但不应该这样看，”卢森堡基金行业联合会主席Marc Saluzzi表示。

“就卢森堡而言，我们的核心更为分散，由142家银行经营，而且基本上是大型外国银行的子公司，它们的偿付能力比率都在15%以上。”

如果剔除跨国银行，卢森堡金融体系的核心大概包括三家银行：国有的BCEE银行，法国巴黎银行持有多数股的BGL BNP Paribas(BNPP.PA)，以及Banque Internationale a Luxembourg (BIL)，后者的多数股权由卡塔尔皇室al-Thani家族拥有。

“与塞浦路斯的银行业一样，上述三家银行也有大量外部资产”。Gill称，“我们估计这些外部资产接近1,000亿欧元，相当于GDP的45%，但这些资产几乎都是流动性很高的可交易金融资产，几乎可以随时变现。”

“而不是对一个无偿付能力经济体的债权。”

根据国际货币基金组织(IMF)数据，截至去年6月，卢森堡的不良贷款仅占0.4%。

**塞浦路斯自救带来的政策不确定性**

马耳他金融业规模是该国GDP的八倍左右，为欧元区继卢森堡之后该比例最高的国家。

但这一统计数据具有误导性。

扣除包括一些土耳其银行在内的国际性银行，马耳他当地银行业所拥有的资产规模还不到GDP的300%，而且主要由Bank of Valletta和HSBC Malta这两家银行主导。

如果受到冲击，HSBC Malta可能将获得其母公司汇丰控股(HSBA.L)的支持。Bank of Valletta的资产规模相当于马耳他GDP的约1.4倍。

根据IMF的数据，截止到2012年6月，马耳他国内银行业不良贷款率为8.2%。

马耳他国内银行的国外曝险有限，迄今为止未受欧元区危机的任何波及。该国央行本周呼吁其国内银行提高拨备水平，来更好地抵御可能的损失。

马耳他的薄弱之处在于，塞浦路斯自救带来了不确定性。塞浦路斯大储户与银行优先债持有人都要被迫承担损失，前所未见。

“马耳他所面临的关键风险是，考虑到塞浦路斯自救方案所带来的政策不确定性，马耳他的境外投资者们开始重新布局，”太平洋投资管理公司(PIMCO)投资组合经理Myles Bradshaw表示。

“这将产生很大的负面经济影响，进而导致国内银行业的资产质量出现问题。再加上经济深度衰退，这可能会迫使马耳他寻求外部援助。”

**不会再次被骗**

市场臆测斯洛文尼亚将是欧元区下一个得要援助的国家。

与塞浦路斯相比，斯洛文尼亚的银行体系不大--约为经济规模的1.4倍--且银行中外国存款人的存款金额根本微不足道。

但多为国营的斯洛文尼亚银行业却受不良贷款严重拖累，去年放款余额中不良贷款就达14.4%。

而和塞浦路斯一样，斯洛文尼亚也无力支应银行资本重组。

经济合作暨发展组织(OECD)本周表示，Nova Ljubljanska、Nova KBM NKBM.LJ和Abanka Vipa ABKN.LJ等银行不良贷款水准可能远大于此前预期，且资本需求可能“明显高得多”。这让斯洛文尼亚的压力升高。

如果斯洛文尼亚也需要援助，投资人将观察，欧洲说塞浦路斯纾困案是特例的说法是否当真。

如果采用塞浦路斯那样由大储户和银行优先债持有人承担损失的纾困，将导致危机扩散风险重燃，尤其是扩散到银行业规模庞大的国家。

“塞浦路斯已向许多人传递了强力讯息，”资产管理公司Altana Wealth创办人Lee Robinson称，“非欧洲人将自问，他们是否还会把钱放在那些金融业与GDP之比高得很危险的国家。”

“光说这种事不会再发生不够--因为‘被骗一次，算你狠。被骗两次，算我蠢。’”(完)

(译文审校 隋芬/程琳)

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