欧元区接近达成破产银行处置方案 将展开更多协商

路透布鲁塞尔3月10日 -欧元区各国政府周一就如何处置破产银行更接近达成协议，但并未得出结论。周二还将展开更多协商，以回应欧洲议会的要求。

协商料将持续到周三，并将是建立欧洲银行业联盟的最后一步。银行业联盟的组成包括监管欧元区银行业的单一机构，一套关闭或重组问题银行的规定，以及一笔为之买单的资金。

监管欧元区银行的任务已经交给了欧洲央行，其将在11月履行新职责。

单一解决机制(SRM)包括设立一欧洲新机构负责关闭破产银行，并成立一支承担关闭银行费用的基金。有关这两个要素的协商需在4月中旬本届欧洲议会最后一次会议前达成一致。

若在此之前未能达成协议，将使该法案至少延后七个月，也可能更久。

“最重要的是，今晚的会议证实所有与会者，包括欧洲议会代表，都希望在本届议会结束前，于3月底就SRM方案达成最终协议，”欧元集团主席迪塞尔布洛姆周一表示。

法国财政部长莫斯可维西称，“这是一个大规模的政策项目，可使所有国家以同等利率借款，无法你是西班牙人、意大利人、德国人还是法国人。”(完)

(编译 王翔琼；审校 张明钧)

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