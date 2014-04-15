焦点：欧元区银行业者拨备大量资金 应对ECB压力测试

* 欧元区最大的20家银行在2013年留出710亿欧元贷款损失拨备

* 利润和新筹资的资金帮助提升这20家银行的资本比例

* 提高通过欧洲央行(ECB)压力测试的几率

* 银行尚未走出困境，因数据有欺骗性

路透伦敦4月15日 -欧元区银行业者在最近的年度报表中拨备了数以百亿计的欧元，这或能大幅减少未来数月无法通过欧洲央行(ECB)压力测试的几率。

据路透对20家最大银行年报的分析，这些银行在2013年拨备出715亿欧元。许多银行还通过筹集现金和窖藏获利来提高资本比例。

如果将接受测试的128家银行都照搬这样的做法，则意味着没有银行会在测试中败下阵来，或者要被迫筹集大量的新资本。这种限定结果料降低欧元区银行业压力测试的可信度。

尽管一些分析师认为，若欧洲央行测试未能迫使哪家欧元区银行关门，将再度损及该央行的执行公信力。但许多分析师亦认为，更重要的在于欧洲央行的检查可打造出更为强大的银行业系统，而数据表明这正在成为现实。

瑞信的欧洲银行研究部主管Carla Antunes da Silva指出，“已经采取了大量行动。我认为人们其实没有必要等到具体某一天时获知究竟是哪家大银行倒下了。”

她并称，“几年前，如果你问投资者他们希望从压力测试中看到什么，他们会说(银行的)‘尸体’，但现在不再是这样了。”

她称，她所在银行上个月对200个客户进行了调查，很少有客户认为对欧洲央行压力测试的公信力而言，某家大银行的关闭是必要的。

欧洲央行总裁德拉吉本人曾强调取得了成绩，表示本月他“非常有信心”，测试机制会“造就比之前宣布的更为强大的银行业系统。”

**未回答的问题**

回顾1月时，Keefe, Bruyette & Woods的分析师公布了一份报告显示，128家欧元区银行中有27家未能通过模拟压力测试，但当中仅有德国商业银行(CBKG.DE)是在这20大银行名单中。该行表示已经为欧洲央行测试“做足准备”。

一位来自欧洲地区某监管机构的高级官员对路透说，他和同僚们并不担心欧洲央行的测试能否迫使大银行采取明显的补救行动。但一些专家私下强调，这场测试可能会掀出一些见不得光的问题。

曾经参与银行测试的一位人士说，就算银行已经提拨大量准备金，也不代表他们就平安无事。有一项指标是不良贷款抵押资产净值与用来做为该项目准备金的比例。

路透分析显示，没有准备金保护的不良贷款约占这20家银行全线资产净额的三分之一。但以其中三家银行为例，没有准备金的坏帐超过其整体净值。如果银行的担保品失去价值，而贷款又未获偿付，那么这几家银行的净值将全部化为乌有。

但这仅是个很极端的假设性结果。

不过，这样的议题凸显出过程的不确定性。为欧洲议会经济委员会提供谘询的KarlWhelan说，“毫无疑问，银行确实已经提高资本比例。”

“但这些比率通常隐藏很多实情。”

核心一级资本比率是主要的财务强弱指标，根据路透对这20家银行的分析，12月底时该比率的均值为11.85%，高于上年同期的10.77%。欧洲央行对于该比例的要求为至少8%，不过指标内容稍有不同。

这20家银行所持有的风险加权资产占全体128家银行的约60%，这20家银行的规模不一，有大如西班牙桑坦德银行(SAN.MC)，也有小至Bank ofIreland(BKIR.I)及意大利的Mediobanca(MDBI.MI)等等。这个群组当中并未包含那些没有上市的大型银行业者。

银行自行发布的2013年资本比率小幅上升，因这20家银行筹措了超过160亿欧元股本，并录得税后净利。扣掉意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)在央行测试前提列准备而造成的140亿欧元庞大亏损，其他19家银行获利合计达200亿欧元。从今年年初以来，这些银行持续出售资产并筹措资本。

**变数**

欧洲央行的压力测试，是补强欧盟银行业管理局(EBA)以往各项努力的重头戏，而最大变数就在于评估各银行是否已经全数认列贷款损失，并提拨足够准备以吸收亏损。若欧洲央行认为贷款估值过高，这将导致资本比率下滑。

路透所分析的20家银行，2013年底时不良贷款比率为9.1%，一年前的比率还不到8%。

这20家银行去年提列了715亿欧元以因应贷款损失，较2012年提列数额减少20%，而2012年时的经营状况更为艰困。整体而言，这些银行所提列的准备足以涵盖55%的坏帐。

但是各家银行如何分类不良贷款的细节仍不明朗：KarlWhelan在都柏林表示，“很难评估备抵坏帐数据，因各国及各家银行对于不良贷款的分类及会计处理都各有不同。”

虽有这些不确定性，但投资人已经重新回头投资那些不良贷款比率偏高银行的股权及债务，其中意大利和西班牙银行股的涨幅在欧洲银行业中居前，而希腊则是已经回到公债市场筹资。

“为了寻求收益，投资人已经改口称‘我们真的认为最坏时机已过’”伦敦BCS Asset Management投资经理Edmund Shing表示，他点出投资人愿意买进风险相对偏高资产的新倾向。

资产管理公司F&C信贷主管Ian Robinson表示，“多数人相信欧洲的大型银行业者已经采取必要的基本举措，藉由打销坏帐及筹措资本来清理帐务。”

“但规模较小的银行最后可能是较大的问题。”(完)

(编译 田建华/石冠兰/李婷仪/张明钧; 审校 高琦/蔡美珍)

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