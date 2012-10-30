欧元区银行可能提早偿还750亿欧元三年期欧洲央行贷款--调查

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透班加罗尔10月29日电---周一公布的路透调查显示,过剩的流动性和成本低廉的融资选项,将得以让欧元区银行业者可以提前偿还最多750亿欧元(970亿美元)的三年期欧洲央行贷款.
尽管全部偿还的最後期限是2014年12月和2015年2月,但银行业者可以选择自2013年1月30日起开始偿还贷款.
银行业者从欧洲央行的两次操作中获得逾1兆(万亿)欧元的资金.欧洲央行在去年12月和今年2月进行再融资操作,以缓解欧元区的流动性压力.
受访的23位货币市场交易员中,有11位预期银行可在2013年第一季将最多偿还750亿欧元.有八位认为还款金额约为750-1,500亿欧元,有三位表示将超过这个数目.
只有一位表示,银行不会提前还款.
"银行如今不像当初接受流动性时那麽需要过多的流动性,"一位货币市场交易员表示.(完)
--编译 戴素萍;审校 李婷仪/白云
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