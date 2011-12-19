若欧元区银行业破产 或导致美国信贷紧缩--分析师考夫曼

路透12月18日电---华尔街知名分析师考夫曼(Henry Kaufman)警告称,若欧元区银行业破产,可能会导致美国信贷紧缩,损及本已低迷不振的美国经济复苏进程.

考夫曼在接受路透专访时表示,欧洲金融体系恶化"可能会使部分美国金融机构变得更加保守,并令其限制自身资产负债表的扩张,信贷紧缩将掣肘美国经济的增长."

考夫曼称,"若欧元区破产及欧元运行失灵,将给美国带来负面冲击,这不仅是因美国对欧洲的出口将随之放缓,而且亦因美国金融机构与欧洲机构相互联系."考夫曼目前是经济金融谘询公司Henry Kaufman & Co Inc的总裁.

市场近来关注欧洲举债过度的问题,他说,若南欧多国大砍支出,可能会把这些国家推入恶性循环,看不到复苏前景.

考夫曼谈到,"债务国需要扩张经济,撙节措施削弱了这些国家经济增长及偿债能力."

欧洲大型银行业者先前大量针对主权国家债务出售信用违约互换(CDS),以对冲相关违约风险,若发生违约事件,则涉入的层面可能会相当广大.

"我们不知道这样的链结有多麽深远."考夫曼表示,他称欧洲金融机构因而变得"不安全",尽管欧洲决策人士不断地争取时间.

考夫曼还提到,更加正常的美国经济增长之路所面临的一个巨大障碍是,非金融债务相对於美国国内生产总值(GDP)的差值.

根据他的观察,在2008年金融危机前夕,非金融债务超出美国GDP达19万亿美元,而20年前仅超出4万亿美元.

他说,"要弥合该缺口...以重返更为稳健的美国经济增长之路,绝非易事."(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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