欧元债市：德国通胀上升，令欧元区公债收益率升至数月高位

南非汇市：兰特升至两个月高位，因美元急挫
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
* 1月德国通胀升至1.9%，为三年半高位
* 多数欧元区公债收益率触及数月高位，因担心欧洲央行缩减购债计划
路透伦敦1月30日 - 欧元区国家借贷成本周一普遍飙升至数月高位，因数据显示，1月德国通胀触及三年半高位，接近欧洲央行的通胀目标，引发对欧洲央行将缩减货币刺激计划的传闻。
法国公债收益率触及16个月高位，围绕法国总统选举的不确定性带来上行压力。
周一数据显示，1月德国通胀率升至1.9%，为逾三年来最高水准，但低于部份投资者预期。
“通胀在攀升，燃点对欧洲央行(撤走刺激)政策的传闻，尽管我预计，欧洲央行很可能继续淡化逐步缩减计划的传闻，”荷兰国际集团(ING)资深利率策略师Martin van Vliet说。
二线欧元区国家公债市场遭受的抛售压力最大，市场认为，这些公债是欧洲央行购债计划的最大受益方。
意大利10年期公债 收益率上升11个基点，至2.35%，为2015年7月来最高。葡萄牙10年期公债 收益率升至约一年最高水准。
德国10年期公债 收益率最初升至接近上周触及的略低于0.50%的一年高位，后回落至0.47%，日内小幅上升。
法国10年期公债 收益率升7个基点，至1.12%，为2015年9月来最高水准。(完)
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
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