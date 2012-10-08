欧元区单一预算案构想在欧盟峰会前得到推进

路透布鲁塞尔10月7日电---外交人士称,在欧盟峰会本月稍晚即将召开之际,围绕针对欧元区国家设立单独预算案的讨论正日益激烈,不过该提案遭到的反对没有许多官员最初预期的那麽多.

上周数个欧洲国家的欧盟代表举行私人晚宴,包括英国、丹麦、荷兰与芬兰,出席者意外发现这份提案获得了相当程度的认同.

"我不会说它已经获得有力支持,但人们肯定觉得这是一个应该加以详细研究的想法."一名外交人士谈到晚宴上的讨论时称.

单一预算提案最开始是由欧洲理事会主席范龙佩在9月一份文件中提出的,他表示一个完全成熟的欧元区财政联盟可以包含一个单一财政办公室,以及"一份中央预算".

这些建议之後被提炼成相关方针准则,将成为10月18-19日峰会上欧盟领导人讨论的基础.周一的欧元区财长会议也将就此进行探讨.

目前对什麽是单一中央预算尚未形成明确的定义,但德国强烈支持该构想,法国也表示赞同,就欧元区决策机制而言,这意味着该构想已获得重大动能.

英国首相卡梅伦周日对此表达了支持,同样意义重大,即便这更多源於英国希望和欧元区问题保持距离,而不是出自与欧元区保持团结的目的.

**单一欧元区预算**

分享同一货币的国家创建单一预算,或许在概念上讲得通,但实际操作时马上就会遇到主权、预算纪律和长期抱负等方面的棘手难题.

等领导人与财长们深入到这一概念的实质性内容时,德国有关单一预算资金来源、管理和运用的具体构想,可能会与葡萄牙、爱沙尼亚、意大利或法国的极其不同.

不过围绕这一构想已有一些大致的建议,包括法国支持的设想:单一预算的资金来源可以是金融交易税(FTT)收入.

德法两国已在推动在九个欧元区国家开征金融交易税的倡议,这是获准单独采取此项行动最少需要的成员国数量.该倡议已获得八个国家的支持,第九个国家可能最早于下周同意,从而给该计划增添了更多的推动力.(完)

--编译 隋芬/肖群英;审校 程琳

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