欧洲需先解决自己问题 中国才会出手相助--中投

中投公司监事长金立群周二表示，中国投资者将不会买入高负债欧元区国家发行的债券，直到他们的根本问题得到解决。金立群称，除非欧洲发生极其危急的情况，否则困扰欧元区国家的债务问题得不到解决。金立群称，中国支持欧央行无限额购债计划，但他表示，购债本身还不够。图为金立群资料图片。路透