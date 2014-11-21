焦点：欧元区和中国企业步履维艰 为全球经济增长敲响警钟

路透伦敦/北京/纽约11月20日 - 周四出炉的调查结果似乎给全球经济敲响警钟，欧元区企业业务增长速度不及所有预期，中国和美国的制造业也失去动能。

数据不容乐观，再加上有证据表明企业继续降价，将会放大要求欧洲央行采取进一步政策行动的呼声；而中国制造业产出六个月来首次下滑，也将给北京当局增添同样的压力。

“这的确强化了欧洲央行采取量化宽松政策的可能，”Scotiabank欧洲经济分析师Alan Clarke谈及欧元区采购经理人指数(PMI)时说。

Markit欧元区11月综合PMI初值降至51.4，甚至不及路透调查访问的分析师中最低预测值。该指数根据对数以千计企业的调查结果编制而成，被认为是反映经济成长的良好指标。

服务业PMI也低于调查的所有预估值，降至51.3，制造业PMI降至50.4，也不及预估中值。但两项指标均高于50的荣枯分水岭。

Markit表示，PMI数据预示欧元区当前季度的经济增长率介于0.1-0.2%。上周路透调查中分析师预估值为增长0.2%。

“欧元区11月综合PMI下滑，令年底前经济将恢复复苏的期望遭遇重击，”Capital Economics资深欧洲分析师Jennifer McKeown表示。

前瞻指标暗示，经济形势短期内不太可能好转。

综合新订单指标自2013年7月以来首次跌破50，工厂消化原有订单的速度也快于前月。

不过服务业再次降价，延续2011年底以来的低迷势头，或许最令欧洲央行担心。目前该央行正面对着通缩威胁。

欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上升0.4%，升幅远低于欧洲央行略低于2%的目标水平，仍深陷央行所称的通胀危险区域。

为了防止欧元区滑入通缩，欧洲央行已通过购买有担保债券、并向银行提供低息贷款，为银行系统注入资金。

一项路透调查显示，该央行冒险购买主权债券的机率为50%。

**中国表现脆弱**

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，11月PMI初值降至50，创5月以来最低水准。分项数据中，产出指数创49.5的七个月低点，就业指数则已连续13个月处于萎缩区域。

房市降温、海外需求不稳加上产能过剩，今年都对中国的制造业和整体经济造成重压，尽管当局陆续推出刺激举措。

中国三季度国内生产总值(GDP)同比增速放缓至7.3%，今年全年经济可能创下24年来最慢增速。

汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌指出，未来几个月房地产市场和出口领域仍存在不确定性，经济增长依然面临严重的下行压力，“应出台更多的货币和财政宽松措施。”

Markit/JMMA的日本PMI表现更为错综。11月制造业PMI从10月的52.4小幅放缓至52.1，但产出指数触及八个月高位。

而日本企业则对海外需求改善作出回应，出口成长，反映出日圆走弱。

但本周稍早数据显示日本经济第三季意外陷入衰退，凸显出日本央行超宽松政策的必要性，也让日圆跌至多年新低。

**美国增长放缓**

周四出炉的一份行业报告显示，美国制造业增速在11月也降至1月来最慢，新订单指标亦连续第三个月下跌。

Markit称，美国11月制造业PMI初值降至54.7，10月终值为55.9。先前路透访问的分析师预估该指数升至56.4。

该指数和新订单分项指数双双触及1月以来最低。产出指数从10月的57.8降至55.6，同样是1月以来低点。

“出口市场疲弱是近期放缓的主要因素，制造商报告出口订单降幅为约一年半来最大，”Markit首席分析师Chris Williamson表示。

“制造商继续大力增聘人手的情况带来一些安慰，但由于积压的工作几乎没有增加，未来几个月创造就业的速度可能放缓，除非新订单再度上升。”

就业分项指数从10月的54.9升至55.1。

欧元区PMI图表：link.reuters.com/cuh64s

英国零售销售图表：link.reuters.com/raz24v

日本贸易收支图表：link.reuters.com/vyq65s

中国PMI与工业生产图表：link.reuters.com/qaf92t

美国、欧元区和中国数据对比图表：link.reuters.com/kaq96v (完)

(编译 郑茵/徐文焰/张若琪；审校 孙茉莉/张若琪/张荻)

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