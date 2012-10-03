欧洲需先解决自己的问题 而後中国才会出手相助--中投

2010年11月7日拍到的欧元与人民币现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透莫斯科10月2日电---中投公司(CIC)监事长金立群周二表示,中国投资者将不会买入高负债欧元区国家发行的债券,直到他们的根本问题得到解决.

金立群称,除非欧洲发生极其危急的情况,否则困扰欧元区国家的债务问题得不到解决.

"(危机)没有解决方案,除非到无路可走的地步,"金立群接受路透专访时表示.

金立群称,中国支持欧洲央行旨在帮助受困欧元区国家的无限额购债计划,但他表示,购债本身还不够,通过购债赢得的时间,应当用来进行关键的改革.

"在各方支持下,欧洲央行朝着正确方向行进,其中最重要的是德国的支持,这个很关键."金立群在参加莫斯科举行的VTB Capital投资会议间隙说道.

"但这究竟是个暂时解决方案还是长期解决方案,并不取决於欧洲央行政策本身."

债务负担最沉重的欧元区二线国家必须迫切进行改革.

"货币政策受到财政政策的牵制,而财政政策反过来又牵制了社会保障计划--除非能解决根本问题,否则这些欧洲央行政策不会有长期效果."

**投资的前提是进行改革**

金立群表示,希腊和西班牙爆发大规模示威游行反对财政紧缩,并不利於吸引外界对其债务进行投资.

"欧洲国家、希腊及西班牙民众将需要遵守规则.他们应该明白这是摆脱债务问题的唯一方法,"他说.

"期望包括中投在内的中国投资者购买这些并不安全的债券是不切实际的."

中国拥有逾3.2万亿美元的黄金及外汇储备,若欧洲发行由欧元区实力强劲国家支持的欧元共同债券(Eurobond),中国或将部分外储投向欧洲.

"如果欧元区发行由所有成员国支持的欧元共同债券--其对国际投资者而言更具吸引力,"金立群说,"由所有成员国提供支持意味着得到核心成员国的支持."

不过,欧洲高层官员在6月份的报告中称,欧元共同债券或将在财政联盟的最後阶段发行,而财政联盟的建立或许需要数年时间.

**量化梦魇**

金立群表示,中国经济的健康状况取决於美国经济表现如何.今年中国经济料成长7.5%,同时中国持有约1.2万亿美元的美国公债.

"我们对减持美债将非常敏感,"他对论坛参与者表示.

金立群称,若美国联邦储备理事会(美联储,FED)不推出新的量化宽松计划,该国经济将持续走软.但落实该计划才是关键所在.

"如果QE3能够维持经济成长并创造就业,美国经济将持续增长,这肯定是好的.但让人害怕的是美国QE3将导致无限量化宽松(QE-infinity)."

"这对全球其他的所有经济体而言,将是一个巨大的问题.我希望QE3可以如预期般发挥效力.否则,它似乎将成为无限量化宽松的序曲."

金立群谈到,"解决财政悬崖问题,应该有两党的共同支持."

"让我们拭目以待,看看总统大选後将发生什麽."(完)