欧元区危机持续演化 问题关键在於求取平衡

2012年3月6日，西班牙首相拉霍伊(左)出席马德里一场会议。西班牙悍然违反与欧盟执委会达成的2012年预算赤字目标，拉霍伊正挑战着这场危机管理的折衷之计。 REUTERS/Andrea Comas

* 要成功必须微调诱因及政策顺序

* 西班牙将挑战成长与节约支出平衡

* 已经吸取希腊危机初期处理不当的教训

撰稿 全球经济主编魏伦(Alan Wheatley) 编译 张明钧/隋芬

路透伦敦3月8日电---随着希腊第二轮纾困大致底定,西班牙料将成为下一个重大考验,试炼着欧元区决策人士能否在金主、债务人及各市场不同利益纠葛下,在胡萝卜与大棒间找到平衡.

解决欧元区债务及银行业危机的关键,在於精细地调整各项诱因,并决定正确的政策顺序.

在建立防火墙以避免其他岌岌可危国家受害之前,先让希腊债权人承担损失,这正是一个应该避免的例子.伴随而来的便是去年秋季二线国家债市崩盘,让欧元接近瓦解边缘.

在那之後,政策协调已经有所改善.欧洲央行提供1万亿(兆)欧元低成本三年期融资,已然争取了宝贵的时间,几乎消弭了灾难性的银行倒闭风险.

然而这场危机仍在演化当中,而非消退.

西班牙悍然违反与欧盟执委会达成的2012年预算赤字目标,该国新任首相拉霍伊(Mariano Rajoy)正挑战着这场危机管理的折衷之计:欧盟大金主德国及其他北方债权国准备对南方债务国提供融资,前提是南方债务国必须接受节约措施以降低其债务及赤字.

"我们正进入这场危机较为政治面的阶段,当中包括在国家主权、财政监督、以及竞争力等议题上与德国正面冲突."伦敦Spiro Sovereign Strategy的Nicholas Spiro表示.

"若西班牙争取到其想要的宽松空间,则无异於强行压过德国所主导的财政机制."他说道.

**观察前例**

在签署新协议後不久,拉霍伊在未通知其他欧元区领袖的情形下将赤字目标提高至5.8%,违反先前达成协议的4.4%,他辩称他接任政府的帐册较原先预期还糟.

正为自身赤字过高而争论不休的荷兰将会密切关注拉霍伊的政治操作.法国也料将仿效,法国社会党总统候选人奥朗德(Francois Hollande)若在大选中胜出,他将希望修改财政协议,把重点放在经济成长.

然後还有希腊,希腊周四已经接近完成与民间债权人的换债协议,这是取得1,300亿欧元纾困金的关键.

为了换取财务援助,雅典当局已经承诺进一步节约支出,而这可能导致其已持续五年的经济衰退更形恶化,且久拖不决.希腊也将在不久後举行大选.

"若西班牙可以跟欧盟执委会说‘去你的’,为什麽希腊人就不该这麽做?"伦敦经济谘询公司Lombard Street Research的Jamie Dannhauser的表示.

Dannhauser表示,西班牙的财政数字根本并不合理.他称,西班牙政府正提议将今年的实质政府支出削减11.5%,降幅前所未见.

"若采取此一举措,光这点就会导致国内生产总值(GDP)下滑幅度大过政府当前预估的1.7%."他指出.

Dannhauser问道,若此举将导致其不可能达成将2012年赤字降至相当於GDP的3%目标,拉霍伊是该不顾一切地执行?还是该回绝德国的要求?

伦敦智库Chatham House负责国际经济的主管Paola Subacchi表示,她认为西班牙等国的僵局并无解决之道;西班牙当前失业率达23.3%,为欧元区最高,同时还被要求进一步缩减支出.

她称,"很难在这些国家再向大众兜售苦口良药."

**正确的时机**

华盛顿彼得森国际经济研究所的Jacob Funk Kirkegaard表示,那些倡议在二线经济体实施扩张性措施的人士忽略了一件事,那就是这些政府已经考虑所有其它选项,不得已才会采行严格改革.

这是欧洲央行去年夏天学到的教训,当时欧洲央行开始从次级市场买进意大利公债、为罗马当局纾解压力,但时任总理的贝卢斯科尼却违背了改革协议.

目前由总理蒙堤带领的意大利及西班牙正执行重要的结构性改革.

提出正确的诱因也意谓着要给予那些立意良善、却未能达成赤字目标的国家一些"政策空间".Kirkegaard表示,为了要达成这样的结果,新的条约为那些拥有持续性的庞大产出缺口及正进行结构改革的国家设想了一些豁免措施.

就此观之,很难想像欧盟执委会会对西班牙作出处分."若他们这麽做,他们会学不到教训."他说道.

好消息是决策人士正在学习当中.

德国总理默克尔及法国总统萨科齐先前认为,强迫希腊债券持有人蒙受损失,将会为其他高负债主权国家设下先例,但在市场对此一想法加以驳斥之後,两位领导人态度丕变,声称希腊的做法只是个案.

"他们在微调诱因上明显取得进步.决策的质量已见改善."他说道.

**排序风险**

但有些人依然担心政策组合中的排序问题.首先,在消除银行融资危机的风险这方面,ECB是否已产生一种自满情绪,使得西班牙这类国家的政府放开了胆子去放松预算纪律?

高盛驻伦敦的分析师Andrew Benito说,主权债危机的解决蓝图正在形成.

"它包含在国家与欧洲层面的行动,但各组成部分在时间上缺乏协调."他在致客户的报告中称.这其中蕴含着风险,即便西班牙自行调降财政目标的做法,并不是什麽自满的表现.

同样地,前IMF首席经济学家拉詹(Raghuram Rajan)也表示,政客们已经在欧债事件过程中获得一种授权,即只有当市场明白不作为的後果时,他们才会采取更大胆的行动.

"虽然ECB为欧元区争取了一些时间,但对市场带来的安抚效应可能是好坏参半.欧洲民众已经了解严重的後果,愿意默许其领导人采取更强力的行动了吗?如果没有,市场恐怕还需进一步恶化,才能使欧元区危机的综合解决方案成为可能."他在近期一篇评论文章中写道.(完)

--译文审校 李爽

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