欧元区危机缓解 投资者料重拾区内资产

7月11日，位于法兰克福的欧洲央行总部大楼前的欧元符号标识。 REUTERS/Alex Domanski

Ingrid Melander

路透伦敦12月17日 - 主要投资者正准备在2013年踏入暗流涌动的欧元区.

一年前,投资者等待的是欧元区可能瓦解,他们抛售南欧受困国家公债,打压股市,同时要么手持现金,要么到海外寻求避险,若不得不留在欧洲,他们就去买坚如磐石的德国公债.

随着欧洲在上周四就建立单一银行业监管机构达成协议,并同意向希腊发放新一轮贷款,欧元区资产今年可望高调作收.

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E今年迄今涨逾13%,先前大幅下挫,直到欧洲央行在7月承诺会尽一切力量来拯救欧元才止跌.意大利本周标售公债,得标收益率创3月来最低,西班牙也已开始为2013年融资.

长达三年的欧债危机已好几次只是空欢喜,但欧盟领导人希望投资者能够相信这次不是昙花一现.欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)说,乌鸦嘴预言欧元和希腊将是灾难一场,但现在已证明这些预言是错的.

但明年仍然充满风险,从意大利的政局变化到西班牙和法国艰难应对撙节措施,还有希腊脆弱的政局,而且市场预期衰退可能继续.德国9月大选亦给前景蒙上了厚厚的阴云.

许多主要投资者认为有理由相信欧元区股市的涨势将持续至新的一年.

Russell Investments策略师Wouter Sturkenboom认为,危机缓和让投资者有机会近距离观察企业基本面,同时提供机会择优挑选"被误伤"的欧洲资产.

西班牙公债,甚至意大利公债正越来越受到欢迎,追求收益率的资产经理人也表示,他们将避开昂贵的德国"避险"债券.

高盛预计,欧元区主权债利差将继续收窄,并敦促投资者做多西班牙债券."由于政治和经济发展的不一致,利差收窄的过程不太可能是平顺的,但我们认为西班牙公债表现料将超过其他二线国家公债,"高盛在研究报告中称.

法国兴业银行研究报告给明年前景的标题是:"2013年:欧洲资产大反击".该行建议投资人大胆进军二线国家的主权债、信用债及股市等全线资产.而且比起意大利,该行更青睐的是西班牙.

经过危机重创之后,欧洲二线国家资产已经很便宜,而且可能有较高的回报率和风险溢价.在诸如德国公债及美国公债等那些"安全"的资产处于负回报率的时候,欧洲二线资产显得特别诱人.

**欧元区股票便宜正当时**

根据汤森路透Datastream数据,欧元区股市今年虽反弹,但以未来12个月获利表现来看,仍然比美股便宜13%.

Datastream数据显示,欧元区股市的股票风险溢价是9.8%,美股为7.9%.

"去年7月以来的各项政策,已使欧元区瓦解的风险大大减低,这一点是无庸置疑的,"法国兴业银行全球资产配置策略主管Alain Bokobza说.

"由于估值非常便宜,我们认为欧元区资产明年可望持续获得回报."

对冲基金经理人越来越担心对欧元区债券进行大笔单向押注,某种程度上是担心亏损可能吃掉他们在今年微薄的获利.不过,也有许多人不愿赌欧洲央行(ECB)不会进场.

"我想不会有人想放空,"Aberdeen资产管理公司全球对冲基金主管Andrew McCaffery说."由于欧洲央行的因素,大多数人的中短期看法是比较乐观."

然而,有些人仍愿意持有希腊债券,憧憬有更高的回报率,而无意加入希腊的债券回购计画.

上周一Euro STOXX 50波动率指数的三周涨势暂歇,意大利公债收益率因国内政局动荡而冲高,这提醒了投资人,买进欧元区资产不会让你高枕无忧.

但股市在隔天就恢复气势,显示走在欧元区荆棘之路上的投资人也许还颇有韧性.

"市场的反应有限,然如果这是发生在六个月前,我们就会预期在更大范围的欧洲市场中延烧,"美银美林欧洲投资策略师John Bilton表示."市场已准备好无视这类问题."

明年还会再三考验这样的韧性.明年伊始还是会有对西班牙是否及何时申请欧元区纾困的不确定性.

请求纾困会引发各国在申请条件上争执一段时间.一旦欧洲央行介入,德国方面很可能会强烈要求对买债设下严格限制.市场可能会质疑欧洲央行能否继续下去的决心.

"下档风险比以前降低,但并未消除,"Standard Life Investment全球策略主管Andrew Milligan表示.

担心经济成长乏力,意味着对欧元区股票虽有兴趣,但仅止于此.

"欧元区股票令人感兴趣的部分在于估值,"Sturkenboom表示.如果西班牙求援带动股市劲扬,许多人可能就不感兴趣了."

"如果估值的差距没了,我们可能就会再次对欧洲股票持审慎看法,因为其基本的经济动能仍然堪忧,而这让估值差距有凭有据,"Sturkenboom表示."欧洲将陷入政策行动和实质经济疲软的拉锯战中."

许多人也担心法国的情况,尽管对冲基金退出对法国政府公债的空头押注.

投资人的担心可能是,如果德国大选产生一个略过半数的议会,那么将易于遭受到欧元怀疑派的反对.

另一方面,德国总理梅克尔领导下由两大政党所组成的大联盟政府,仍是最有可能的选项,其将有强烈的使命来推动欧元区进一步的一体化.

如果意大利和西班牙方面的风险在第一季消除,那么可望有更多投资人向欧洲靠拢.

"美银美林在年初会"适度地对欧元区二国家债券采取守势操作,因为有波动性风险,但一旦意大利大选尘埃落定,以及西班牙是否及何时求援明朗化后,可能在第一季过后逐步更加积极操作,"欧洲利率研究主管Ralf Preusser表示.(完)

(编译 侯向明/李婷仪/戴素萍; 审校 沈以文/艾茂林)

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