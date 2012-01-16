标普降级和希腊债务谈判僵局 令欧洲亟需提高抗压力

* 市场对於评级调降消息的反应不会过於剧烈,周一美国市场休市

* 希腊债务谈判亦陷入困境

* 欧元区危机现再度成为市场主导因素

* 标准普尔和经济学家批评欧洲没有拿出促进经济增长的策略

路透伦敦1月16日电---对於欧元区国家债信评级遭大规模调降的消息,金融市场不大可能出现剧烈反应,但随着希腊债务危机谈判陷於僵局,欧洲面临巨大压力,亟需加强抗冲击能力,而上周出现的一丝乐观的希望已经被无情浇灭.

此前已有美国和日本被降级在先,法国和奥地利失去"AAA"评级亦算同病相怜,且标准普尔在去年11月就已经明确表示了调降的打算.尽管如此,上周因西班牙债券标售强劲而出现的乐观气氛现在似乎已变成遥远的记忆.

"一段时期以来美国经济面改善,中国放宽货币政策,这些都给市场带来帮助,但现在欧元区危机再度成为市场的主导因素,"Fidelity Worldwide Investment股市投资主管Dominic Rossi表示.

由於适逢马丁路德金纪念日,美国市场周一休市,但欧元区将很快面临对投资者投资偏好的考验.

法国周四将标售最多80亿欧元债券;西班牙也将再度向市场融资,该国上周发债取得成功,以较低成本募集的资金规模达到预期的两倍.

分析师将西班牙标债成功归因于欧洲央行去年12月向银行体系注入的大量低成本三年期资金.央行将在2月再度挹注资金,令人冀望这或将令欧元区免于信贷紧缩,帮助步履艰难的欧元区发债人摆脱困境.

但标普一连串评级调降行动以及希腊换债谈判无法取得进展,给欧元区前景蒙上阴影.这一次西班牙要标售的是较长期债券,发行可能会更加困难.

"虽然短期内评级调降不太可能对市场产生明显影响,但却在明确提醒人们,欧元区主权债务危机尚未结束,"苏格兰皇家银行的分析师表示."我们仍然预期这场危机将不断加深,最终导致区内其它成员国公债同德国公债的收益率差继续扩大."

标普在调降欧元区17国中九个国家的信用评级後表示,很快将决定是否调降欧洲金融稳定机构(EFSF)纾困基金的评级.商业银行亦有可能即将被调降评级.

"有关EFSF评级调降的臆测将不断升温,其是否有能力筹措资本并取代欧洲央行进行主权债购买计划,这一问题也将变得更为复杂化."Rossi说."欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)将被进一步卷入,不得不承担核心角色."

一位欧元区高官称,通过欧元区余下的AAA评级国家提供更多担保,或缩减贷款能力,EFSF有可能保持其AAA评级.

希腊与银行业有关债务互换计划的谈判预计将在周三重启,希腊警告若谈判破裂将导致严重後果.

债务互换是希腊援助计划的重要组成部分,若无法达成协议,这项1,300亿欧元的救助计划将出现重大资金缺口,该国在3月出现违约的风险升高,因届时将有大规模债务到期.与标普调降评级相比,这似乎更令投资者担忧.

摩根士丹利分析师Joachim Fels表示,"目前,强制而非自愿债务重组的可能性更大,即便自愿重组仍是我们的基本假设."

**紧迫感**

近三年来,欧元区领导人未能遏制从希腊开始的主权债务危机,他们的紧迫感日益强烈.

德国总理梅克尔周六表示,她与其他领导人必须迅速采取行动实行共同财政规定,并建立起永久性救援基金.

一位德国官员表示,"没人对标普的决定感到兴奋,但这个决定实际上可以有助加速达成财政协定."

虽未预计欧元区将会解体,但标普批评欧元区领导人过於关注削减债务,而对竞争力和增长未给予足够重视.

评级机构及许多分析师表示,为了自身的利益而推行的撙节举措将会弄巧成拙,加深经济衰退并令政府降低债务所需的收入有所减少.

"市场人士担心会有恶性循环,即政府紧缩、成长走疲、赤字变大,尽管其努力紧缩财政,"高盛资产管理董事长Jim O'Neill表示.

在1月30日举行欧盟峰会前,穿梭外交本周料加速进行.

法国总统萨科齐将在周一於马德里会晤西班牙首相拉霍伊.意大利总理蒙堤则在周三於伦敦会见英国首相卡梅伦,之後在本周末时於罗马会晤萨科齐和德国总理梅克尔.

除了希腊外,就属意大利在未来三个月将面临庞大的债券偿还,这将对欧元区构成最大威胁.标准普尔将意大利的评等下调两个级距.

"法国和奥利地遭到降评,比较是象徵性的,且很大程度上价格已经有所反映了,意大利被降降可能才是日後的关键,"巴克莱资本的Laurent Fransolet表示."标准普尔现在给予意大利的评等为BBB+,但惠誉将其置於负面观察名单;穆迪则给予负面展望,因此评等有可能进一步下调.

较为乐观的看法是,欧洲的领导人将不会允许整个欧元区瓦解;尽管德国和欧洲央行对许多政策选项持保留意见.但即使是最乐观的人都表示,不确定性还会充斥一段时间.

"某天,市场将会觉醒,并认为欧洲将不会允许瓦解.如果未来六个月可以安然度过,你可能会见到情况截然不同.人气会迅速变化,"位於都柏林的智库经济社会总合研究所的John Fitzgerald表示.

摩根大通(JPM.N)执行长Jamie Dimon对德国世界报周日版表示,欧洲是全球经济的最大威胁."报纸引述他的话称,我认为欧洲可以应付过去.我仍这麽认为".(完)