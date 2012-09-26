欧元区方才摆脱灭顶之灾 美国又迈向财政悬崖

* 美国大选後出现预算僵局的巨大风险隐现

* 先前做出的支出削减计划可能引发新的衰退

撰稿 全球经济主编魏伦(Alan Wheatley); 编译 洪曦/田建华

路透伦敦9月25日电---欧元区暂时脱离了灾难的边缘.不过,若是美国政界人士无法阻止6,000亿美元自动节支措施降临,全球经济可能会很快陷入另一场深渊.

欧元的长期命运仍不明朗,不过自9月6日欧洲央行(ECB)承诺将购入西班牙和意大利公债後,人们的焦虑情绪已有所缓解.

现在,距离美国大选还有整整六周时间,全球经济又一次面临着华府陷入财政僵局的风险.

如果民意调查一直保持不变,并且与大选结果一致,那麽民主党人奥巴马将在11月6日击败共和党人罗姆尼,取得连任.共和党可能将继续掌控众议院,而且有机会控制参议院.

表面来看,由於存在权力制衡,除非两党间达成协议,让未来10年的预算赤字降低至少1.2兆(万亿)美元,否则可能更难避免2013年初6,000亿美元支出削减和税收减免到期计划的生效.6,000亿美元规模相当於美国国内生产总值(GDP)的4%.

"华府中政治党派之争达到了前所未有的水平,这样一来,美国政府将很难理智地应对某些经济和其他问题."查塔姆社(Chatham House)资深研究员Xenia Dormandy称.

"美国政治体系在设计之初就考虑到了权力的制衡,眼下正在发生的就是这种情况.不过这也注定了在面临眼前这种局面时,得不到我们需要的强有力的应对."她补充道.

另一研究机构Oxford Analytica近期组织的研讨会上,美国和其他国家政界人士、政策制定者和商界人士间的共识是,华府料会避免从财政悬崖上跌落--或者至少避免一跌到底.

不过,也有一些人持完全悲观的观点.他们认为政治分歧不会很快得到解决,并且可能给美国的经济成长和债信评等带来负面的影响.

一位欧洲分析师表示,他担心整个美国出现与加州一样的问题--即一个充满活力的经济体受到政治僵化的约束.

"未来几年,民主功能失调将是美国面临的最重大难题,"他说.此次大会为了鼓励坦率发表意见,不允许记者公开多数会议活动中的演讲者身份.

**又是边缘政策**

一位北美前政界人士称,美国政治体系有惊人的恢复能力.僵局不会永久持续下去.

不过他说,全球担忧这样的僵局会阻碍美国发挥其在高科技、科学以及先进制造业方面的优势.

他说,"边缘政策不是实施公共政策之道."

设想的紧缩规模在美国近代财政史上是无此先例的.美联储主席贝南克称由此而来的冲击将损害本已脆弱的经济.而美国国会预算办公室也发出了有衰退风险的警告.

实际上,国会正通过推迟本该年底做出的多数预算税收决定,悄然缓慢地摸索避开财政悬崖的途径.

一些银行认为会达成妥协,不过他们不排除这样的可能,即最初会在有限的程度上跌落财政悬崖,然後政界人士会集中精力来挽救.

Nathan Sheets带领的花旗分析师预计,议员将延迟增税并重新安排减支,这将造成约一个百分点的财政拖累和相对良性的近期经济成长前景.

花旗分析师在报告中写道,"不过政府整体债务已经超过(GDP的)100%,随着近期债务继续超出GDP,美国暴露在市场信心急转直下和财政危机的风险中."

汇丰也得出类似的结论.在仅实施部分节支和债务削减措施的情况下,2013年财政紧缩规模将相当於GDP的1.1%.

不过汇丰首席美国分析师Kevin Logan在一份报告中称,即便这样,2013财年预算赤字仍将相当於GDP的6%,为最高纪录之一.(完)

--译文审校 程琳

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