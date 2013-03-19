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国际财经 | 2013年 3月 20日 星期三 07:40 BJT

欧元区希望留住塞浦路斯 但其须采取措施--ECB诺沃特尼

路透维也纳3月19日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周二表示，将塞浦路斯留在欧元区符合整个货币联盟的利益，不过他建议该国面对欧元区的救助方案应该表现出纪律性。

他是在塞浦路斯议会否决银行存款征税建议后做上述表态的。

“(塞浦路斯)留下，符合整个欧元区，当然也符合所有成员国的利益。但作为成员国也需要一定的纪律性，愿意采取合理的行动，”他在接受奥地利ORF广播公司采访的时候表示。

诺沃特尼表示，他可以排除要求其它受困欧元区国家采取类似存款征税措施的可能，指出塞浦路斯金融业规模过大使该国成为一个特例。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)

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