欧元区在略带乐观情绪中进入危险的一周

7月11日，位于法兰克福的欧洲央行总部大楼前的欧元符号标识。摄影： REUTERS/Alex Domanski

* 德国宪法法庭的裁决是欧元区纾困最大风险

* 荷兰大选民意较倾向主流派而非民粹主义者

* 欧盟银行业监管提议料将有新冲突

* 希腊缓步迈向救援

路透巴黎9月9日电---欧洲央行推出计划扞卫欧元虽然赢得投资人欢迎,市场情绪也略现乐观,但本周欧元区进入危险的一周,地雷满布.

德国法官、荷兰选民、国际货币基金组织(IMF)稽查人员及欧盟监管人员都有可能出现令人意外的情况,增加解决欧债危机的难度.欧债危机至今已经拖了将近三年,连带拖累全球经济.

周三是本周关键的一日.

德国宪法法院届时将裁定欧元区永久纾困基金的合法性;欧盟执委会将公布欧元区银行联盟计划的细节;而荷兰即将举行的大选充满悬念.

然後,欧洲财长们将从周五起在塞浦路斯开会,试图摒除有关银行监管及向西班牙、希腊提供更多援助的歧见.

有关西班牙和希腊的决定或许要等到10月之後,但磋商或会暗示西班牙是否将向欧洲申请援助,以及欧盟和IMF的检查人员是否倾向於同意发放重要拨款以避免希腊违约.

至于德国宪法法院的裁决,欧洲已屏息等了两个月.这个裁决有可能让精彩好戏戛然而止.

接受路透调查的20位法律专家一致预计,德国宪法法院将放行欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)和欧洲财政条约,不过多数认为宪法法院将施加严苛的条件,限制德国政府在未来救助行动上的灵活性.

这或将束缚住德国总理梅克尔的手脚,或者至少让其支持纾困案在政治上变得更加困难,因为德国民众强烈反对上周欧洲央行的买债决定.

如果法院裁定否决ESM,这将对债市和汇市造成极大的负面冲击,给债台高筑的南欧成员国未来纾困前景蒙上阴霾,推动欧元区17国陷於更大的动荡中.

但如果一如预期给予放行,其也可能做出告诫,令投资者惊慌并让危机管理更加复杂.

**诸多限制**

德国宪法法院可能施加的限制包括:授予德国议会对未来每笔援助支出的否决权,或宣布限制德国对其他欧元区国家债务承担的义务.

"我认为,德国宪法法院将批准两个协议,"柏林洪堡大学(Humboldt University)的Kai von Lewinski说,并称该法院或将坚持附加一个条款,"明确德国的义务必须加以限制."

四分之一的受访法学教授预计,该法院将宣布,欧洲一体化已达到德国宪法允许的极限,任何更深入的联盟将需要德国民众就新宪法举行全民公投.

最新民调显示,荷兰中右翼看守政府首相吕特(Mark Rutte)和中左翼工党的支持率难分伯仲,左翼和反对移民的民粹党派的支持率下滑,预示荷兰或将组建支持欧洲的联合政府.

即便如此,荷兰组建全面运作的政府将需要为期数月的磋商,这令该国能否同意任何加强欧洲一体化的初步举措存疑.

"无论荷兰大选的结果如何,反对撙节和厌恶纾困计划的情绪可能在该国变得更加声势浩大,"咨询机构Spiro Sovereign Strategy的固定收益执行董事Nicholas Spiro指出.

**银行业监管之争**

有关在欧洲央行设立统一的银行业监管机构,以及欧盟(EU)执委会主席巴罗索将向欧洲议会提交的未来银行业纾困体系规划已经引发了激烈的交锋.

德国坚持认为,欧洲央行仅应该监管25家具有系统重要性的大型跨境银行,剩余的银行留给各国监管机构监管.

而欧盟执委会和欧洲央行希望新的监管机构拥有对所有银行的最终监管职权,即便该机构会把权力委派给成员国的监管机构.银行家们倾向於同意这麽做.

德国议员强烈反对构建统一的银行业纾困基金和存款担保方案的较长期计划.巴罗索可能会在欧洲议会演讲中提出这一计划,此次演讲将列出加深经济和货币联盟的举措.

巴罗索将打下加深财政一体化以及在更为集中化的欧元区确保"民主责任"所需变革的基石.但荷兰等国对让渡更多主权抱有很深的疑虑,而且公众几乎不支持这麽做.(完)

--编译 李婷仪/戴素萍/肖群英/兰秀娟;审校 张荻/王新亚

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