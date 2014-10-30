综述：欧元区通胀数据低迷 但料不会迫使欧洲央行立即行动

图中为欧洲央行总部前的欧元标识雕塑。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透法兰克福10月30日 - 德国和西班牙周四公布的通胀数据疲弱，加剧了欧洲央行(ECB)面临的政策压力，但预计下周欧洲央行仍将按兵不动，等候评估新一轮刺激举措的效果。

欧元区经济景气指数表现亮丽，且第四季企业贷款需求料增长，抵消了通胀数据低迷的影响，令欧洲央行至少可以等待一个月后再采取进一步的行动。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三结束月度购债计划，并不再称美国劳动市场闲置“明显”，展现了对经济前景的信心。

美联储的行动，加上欧洲央行对必要时进一步推出宽松举措的承诺，均对欧元EUR=施加了下行压力，欧元贬值则转而对欧元区经济提供支撑。

欧元区10月经济景气指数意外上升，从9月的近一年低点反弹。

“期待下周会有所动作的人将会失望，”苏格兰皇家银行(RBS)的分析师Richard Barwell在谈到欧洲央行时说道。

“12月(央行)有可能行动，但我认为除非政界采取更多举措。很难从他们那里得到更多东西，”他说。

欧洲央行总裁德拉吉一直敦促欧元区各国政府实施结构性改革以重振经济，但他们的进展非常缓慢。

各国政府拒不服从号召，意味着刺激欧元区经济的重担落在了欧洲央行的肩上。

为了支撑疲弱的经济，欧洲央行已将指标利率降至纪录低位，向银行业提供低息长期贷款，并开始购买担保债券。欧洲央行下周四将召开会议。

**等待与观望**

欧洲央行还计划在11月开始购买资产支持证券。路透本月稍早报导，欧洲央行也在考虑购买公司债。

然而，最新的欧洲央行内部专家预测将在央行管委会12月会议之前及时出炉，这是决策者下周将采取观望立场的进一步理由。他们在采取更多措施之前，将继续实施最新的刺激措施。

周四公布的德国通胀数据显示，10月通胀率放缓至0.7%，为5月以来最低。此外西班牙数据显示，经济增长放缓及消费者物价下滑，表明复苏可能失去动力。

欧元区10月通胀数据将于周五出炉，预计将显示通胀年率自前月的0.3%微升至0.4%。欧洲央行的中期通胀目标为略低于2%。

比利时周三公布数据称，该国第三季经济增长略微加快，此前则放缓至接近停滞。这是欧元区国家发布的首个硬数据，表明地区经济增长回暖顶多算是温和。

欧洲央行调查结果显示，企业第三季对欧元区银行业的贷款需求上升，第四季也料将进一步增加。这也将给欧洲央行决策者带来些许安慰。

与争论进一步举措相比，决策者更可能聚焦德拉吉通过扩大欧洲央行资产负债规模来支持经济的目标，即向金融系统提供刺激。

“我认为，他们将采取的措施规模会比已宣布的大一倍，以让市场相信他们准备、愿意且有能力大幅扩大资产负债规模，”Barwell称。(完)

(编译 张荻/张涛/许娜；审校 孙茉莉/徐文焰)

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