欧元区4月制造业PMI终值小幅升至51.7

路透5月2日 - 周一公布的一项调查显示，欧元区制造业活动4月小幅改善，产出丧失动能的幅度不若先前预期严重，但活动成长力道仍相当薄弱，尽管价格降幅创下2010年初以来的第二大。

调查结果对整体经济描绘出好坏不一的景况。意大利及西班牙上月制造业成长强劲，德国成长则出现复苏迹象，但法国制造业活动呈现一年来最严重的萎缩。

Markit报告显示，欧元区4月制造业采购经理人指数(PMI)从3月的51.6微升至51.7，略高于初值51.5，处在荣枯分界线上方。

“调查反映出欧元区制造业产出年增速不及1%的疲弱情况，而在放缓之前的几个月里，增速是目前的一倍。”Markit首席经济学家Chris Williamson说道。

“根据迄今为止的数据，没有任何迹象显示出欧洲央行刺激举措或欧元走疲在帮助重振制造业，至少在整个欧元区看来是如此。”

上周五发布的初值数据显示，欧元区第一季经济较前季增长0.6%，虽然这高于预估值，但4月通胀率却再度跌至零以下，因能源价格下跌。

虽然通缩压力似乎略有减轻，但制造商仍必须求助于大幅降价来招徕新业务，这可能让欧洲央行官员感到沮丧。

产出物价分项指数为47.4，低于初值的47.7，但高于3月的47.1。不过仍是2010年初以来第二低。

产出分项指数从53.1降至52.6，但略高于初值52.5。该分项指数纳入周三公布的综合PMI计算范畴，并被视为经济增长的重要指引。(完)