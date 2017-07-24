欧元区债务成本考量可能牵绊欧洲央行升息步伐--德国央行

路透法兰克福7月24日 - 德国央行周一称，自全球金融危机以来，欧元区国家已在债务成本节省近1万亿(兆)欧元(1.17万亿美元)，而且各国政府可能试图施压欧洲央行，将借款成本维持在低位。

德国央行称，由于利率处于纪录低位，和危机前水准相比，意大利录得最大债务成本节省规模，而一旦利率上升，那些负债最严重的政府可能难以应对上涨的举债成本，这有可能给经济成长造成拖累，并对央行独立性带来风险。

“一旦利率上升，对于单个国家公共财政可持续性的信心将受到侵蚀的风险正在增大，从而让货币政策面临应对这种情况的压力，”德国央行在月报中称。

除了意大利，荷兰、奥地利、法国和比利时也都是成本节省力度最大的国家。德国央行表示，该国节省了大约2,400亿欧元。

“如果平均利率仍处于危机前水平，那么去年单是利息费用就能让名义国内生产总值(GDP)多增长近两个百分点，”德国央行称，“从2008年开始，节省的成本总计几乎达到1万亿欧元，相当于欧元区GDP的9%左右。”

德国央行指出，由于希腊自发生债务危机以来已接受过三次救助，因此属于不同类别，但类似的计算可显示出，希腊节省的债务成本相当于GDP的逾21%。

有关当前的环境，德国央行还称，第二季度德国经济或许增长强健，并以“极佳的”形势开启第三季。

德国央行还称，经济增长由出口需求、建筑业和强劲的消费驱动。(完)