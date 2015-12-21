投资焦点：欧元区发债规模明年料达五年最低 欧债危机或终结

路透伦敦12月18日 - 欧元区政府公债销售明年或将降至9,000亿欧元之下，为2011年以来首次，因曾受危机打击的西班牙和意大利在超低借款成本的帮助下，逐渐化解了债务方面的问题。

近年来，西班牙和意大利2012年危机时筹集到的应急融资进行了展期，如今则借着借款成本下挫的天时地利延长其债券的平均期限，从而使欧元区债务危机接近终章。

“过去几年发债增加的现实与债务危机直接相关，如今这种现象即将成为过去式，”苏格兰皇家银行利率分析师Michael Michaelides称。

苏格兰皇家银行、摩根士丹利和德国商业银行的预估显示，意大利和西班牙的公债总发行规模将各减少约200亿欧元，分别至约2,200亿欧元和1,200亿欧元。

欧元区最大经济体德国计划2016年增加借款，以应付来自中东战争区移民相关的成本，但这些资金主要从货币市场筹集，债券发行增加并不多。

总体而言，欧元区国家的公债发行规模料在8,600亿至8,800亿欧元之间，与2011年相当。在欧盟敦促其成员国压低负债规模、降低赤字水平的情况下，除非是全球经济大幅下挫，否则政府持续借贷导致债务再度发生问题的可能性不高。

意大利财政部料于今年晚些时候公布官方发债计划，西班牙财政部将在2016年初发布发债计划。

由于担心这两个国家可能步入救助境地，他们在2012年举债成本激增，意味着投资人只会向他们提供短期融资。意大利和西班牙分别是欧元区第三大和第四大经济体。

这带来了债务压力，接下来的几年需要为这些债务再融资，即便之前随着欧洲央行总裁德拉吉承诺竭尽全力拯救欧元，危机已经有所减退。

明年发债规模下降，是因为多数紧急融资如今都已延展为较长期债券。2016年，意大利和西班牙债券赎回规模料下降180亿欧元。

但策略师表示，这还反映了这些国家的结余状况，欧洲央行的超宽松货币政策推低了所有成员国的举债成本，降低了年度利息费用。

意大利IT10YT=TWEB和西班牙ES10YT=TWEB10年期公债收益率从2012年时的逾7%下降，今年稍早触及1%左右的纪录低位。

这两个国家今年都以负收益率发行短期国库券，这意谓着投资者实际上是在付费向这两国政府提供贷款。

“展延债务的成本已经降低，因此整体发行量有所减少，”摩根士丹利策略师Jesper Rooth表示。

**重新调整债务组合**

利率处于纪录低位，也让欧元区国家举债更久，重新调整债务组合以防未来几年偿债量大增。

德国表示，明年将发售90亿欧元30年期债券，高于2015年发行的60亿欧元。德国商业银行预估，意大利和西班牙明年上半年将双双发行新30年期债券，料将筹资约80亿欧元。

意大利国库数据显示，今年意大利债券的平均年限料将增加，这是2010年以来首见。第三季的数据显示，平均年限为近6.5年，高于2014年的6.4年，2010年为7.2年。

西班牙去年平均年限上升至6.28年，料将进一步提高。2007年时触及危机前的高位6.8年。(完)