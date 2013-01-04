欧元区12月制造业PMI萎缩程度加深 新订单锐减

发展中亚洲地区2017年经济增幅料为16年来最弱--亚开行
路透马尼拉4月6日 - 亚洲开发银行表示，发展中的亚洲地区今年或将录得16年来最慢年增速，因其要适应中国的再平衡，以及全球政策不确定性可能产生溢出效应。
路透伦敦1月2日 - 周三公布的调查显示,随着新订单骤降,去年12月欧元区制造业萎缩程度加深,暗示2012年最后一季欧元区经济衰退幅度或加大.
"欧元区制造业年底时依然限于深度滑坡之中.该地区的衰退看起来似乎已在第四季加深,程度可能相当严重,"Markit首席分析师Chris Williamson.
欧元区Markit采购经理人指数(PMI)12月终值为46.1,11月为46.2,12月初值为46.3.该指数2011年8月以来一直低于50的荣枯分水线.
产出分项指数从11月的46.1跌至46.0.随着下滑态势延续,制造业者裁员的步伐较前一个月加快.
"2013年制造业看起来将经历又一个艰难的年份,不过前景似乎略有好转,因制造商应会受益于美国和中国等主要出口市场所出现的需求转好迹象,"Williamson表示.
新订单分项指数连续第19个月在50之下,从44.2跌至43.5,远低于44.1的初值,不过出口下滑的步伐较前月放缓.(完)
(编译 丁琦; 审校 田建华)
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