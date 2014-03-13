调查：分析师预估欧元区陷入通缩的机率为15%

* 分析师预估欧元区陷入通缩的机率为15%

* 45位分析师中有18位不认同欧洲央行按兵不动的政策

路透班加罗尔3月12日 -路透调查显示，对于欧洲央行认为没有通缩威胁、毋须采取进一步行动复苏就能生根的看法，不少分析师都抱持怀疑态度，他们表示需出台更多刺激举措。

欧洲央行在上周会议中并未降息，也未实施任何进一步的刺激措施，而表示经济循序复苏，暂毋须额外推力。

尽管周三调查显示45位分析师中有27位支持那样的看法，但包括11名欧系银行分析师在内，有18位都表示不认同欧洲央行的态度，称该央行现在需采取更多行动支撑经济。

调查显示，分析师多预估未来两年欧元区通胀率将稳步上升，但也有15%的机率可能陷入通缩。

“这是不容忽视的风险。欧元进一步升值的话，将大大不利于成长复苏，并增加发生通缩的可能性。”Scotiabank通缩策略师Frederic Pretet指出。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德本月说道，通缩的机率约有15-20%，这与路透调查的结果大致相仿。

Pretet预估有20%的机率陷入通缩。他表示欧洲央行上周应将存款利率降至负值，实际上等于对银行停泊于欧洲央行的现金收费。

调查中多数分析师称，直接量化宽松不是洽当的方式--不过央行采取此种措施的可能性也很低。

不过调查中有略为多数的分析师建议央行，停止证券市场计划(SMP)下债券购买的冲销。许多人原本认为欧洲央行上次会议时会宣布停止的。

分析师还预期，2014年欧元区经济将成长1.1%，2015年则加速至成长1.4%。这与欧洲央行专家预测的今明两年分别成长1.2%和1.5%差不多。

调查并显示，分析师预测今明两年通胀率分别为1.0%和1.4%，与欧洲央行预测的1.0%及1.3%也大抵一致。 (完)

(编译 张若琪 审校 田建华)

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