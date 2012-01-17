欧元兑美元受德国强劲数据推动上涨

* 欧元上涨,此前德国公布了ZEW经济景气判断指数

* 欧元/美元隐含波动率微幅下降

* 澳元/美元和新西兰元/美元触及两个半月高位,因受中国经济数据推动

* 希腊债务互换谈判受到关注

路透纽约1月17日电---欧元兑美元周二上涨,结束了此前两个交易日的跌势,商品相关货币走强,因德国经济数据强於预期且中国增长数据良好,令风险偏好改善.

西班牙公债标售中市场需求旺盛,亦提振了欧元,帮助缓解了近期下跌压力,不过投资者称,欧元最新涨势可能只是暂时的修正.

周三德国和葡萄牙标售公债时,欧元将再次受到考验.西班牙和法国周四亦将标售大量公债.

总体来说,欧元前景依然黯淡,周一标准普尔将欧洲金融稳定机构(EFSF)评级下调一个级距至AA+,其在上周五已下调了欧元区数个国家的评级.分析师称,欧元兑美元可能将重新跌向上周末触及的17个月低点.

"欧洲公布的正面经济数据令人惊喜,这引发了对欧元的大量空头回补,但我猜想这波涨势可能不会持久,因为欧元人气太过负面,尤其在上周五欧元区数国评级遭调降之後,"苏格兰皇家银行外汇策略师Brian Kim称.

希腊债务违约的风险亦可能促使投资者逢高卖出,欧元区可能进一步降息的前景也使欧元阴云笼罩.

根据路透数据,纽约汇市尾盘时,欧元/美元当日涨0.5%,报1.2723美元.

交易商称,在德国ZEW经济景气判断指数录得迄今最大涨幅後,一家据称半官方投资机构买入欧元.在1.2770美元附近有宏观基金需求的传言带动欧元升至当日高位1.2808美元.但欧元进一步升势因1.2810美元上方的停损单而受限.

欧元周二升势及整体风险偏好上升,推动欧元/美元一个月隐含波动率从周一高位13.13%降至11.76%.波动率下降暗示市场的风险容忍度上升.

丹麦丹斯克银行分析师称,从基本面来说,欧元依然稳定,只要"欧洲经济暨货币联盟(EMU)不解体,也没有发生多国主权债务违约,我们预计欧元/美元就不会跌破1.20美元."

但欧元/美元回吐稍早涨幅,因欧盟执委会表示将对匈牙利针对本国央行、司法和数据保护的法律条款采取法律行动.欧盟执委会称,匈牙利修改法律是恢复对该国金融救助谈判的前提条件.

欧元/日圆涨0.5%,报97.75日圆,从周一触及的11年低点反弹.

日本财务大臣安住淳在近期欧元/日圆下跌後表示,他正在密切关注欧元疲弱对日本出口企业的影响.

**希腊债务谈判**

除去预计欧洲央行降息将缩小欧元对美元的利差优势外,希腊在未来数月违约的风险及其对欧元区其他二线国家可能带来的影响,或许也会打压欧元.

市场将密切关注希腊与民间债权人就债务交换协议的谈判,上周该谈判破裂,预计周三将恢复谈判.

希腊有145亿欧元债券将在3月底到期,届时资金紧张的希腊政府需要与民间债权人很快达成协议,以避免破产.

澳元/美元和新西兰/美元升至两个半月最高位,此前中国公布的第四季经济增长率略高於市场预期.

"中国公布的经济数据强於预期,带动风险偏好上升,这传导至欧洲市场,因人们对中国经济的忧虑暂时缓解,"DailyFX.com外汇策略师Michael Boutros称.

中国国家统计局周二公布,2011年度中国国内生产总值(GDP)同比增长9.2%,其中,第四季度GDP同比增幅在8.9%,环比增长2.0%.

澳洲/美元尾盘报1.0366美元,当日涨0.6%,新西兰元/美元报0.7989美元,当日升0.9%.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 1.2737 1.2661 +0.60 -1.61 1.2945

美元/日圆 76.82 76.79 +0.04 -0.16 76.94

欧元/日圆 97.84 97.25 +0.61 -1.73 99.56

美元/瑞郎 0.9494 0.9545 -0.53 +1.26 0.9376

英镑/美元 1.5336 1.5320 +0.10 -1.28 1.5535

美元/加元 1.0151 1.0180 -0.28 -0.41 1.0193

澳元/美元 1.0380 1.0306 +0.72 +1.52 1.0225

欧元/瑞郎 1.2088 1.2085 +0.02 -0.46 1.2144

欧元/英镑 0.8308 0.8263 +0.54 -0.25 0.8329

新西兰元/美元 0.7996 0.7924 +0.91 +2.72 0.7784

美元/挪威克朗 6.0370 6.0577 -0.34 +1.01 5.9766

欧元/挪威克朗 7.6913 7.6710 +0.26 -0.60 7.7379

美元/瑞典克朗 6.9230 6.9825 -0.85 +0.51 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.8230 8.8437 -0.23 -1.02 8.9135

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)