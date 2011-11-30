欧元受解决危机的希望提振连续二日上扬

* 欧元区考虑由欧洲央行贷款给IMF,但仅做为最後的手段

* 意大利与IMF进行了初步讨论

* 欧洲央行未能吸引银行存款,令量化宽松的传闻升温

路透纽约11月29日电---欧元兑美元周二连续第二个交易日上扬,市场交投审慎,传闻称欧洲央行可能贷款给国际货币基金组织(IMF),以协助遏制债务危机.

欧元区官员指出,欧元区讨论了透过各国央行的资金来提高IMF的资源,为意大利或西班牙提供紧急金援,但仅会最为最後的手段.

欧元区部会首长苦於提高其援救基金的救助能力,周二提出了向IMF寻求更多援助的可能性.此前意大利借贷成本触及了近8%的欧元问世以来最高水准.

GFT Forex的汇市研究主管Kathy Lien表示,欧洲央行/IMF交易的传闻,暗示欧洲在提出新稳定计画上真的有困难.

"欧元今天的涨势,是受到往常对该货币极度不利的因素所提振."

尽管意大利成功标售了三年期和十年期债券,但其所支付的利率是许多人认为过度沉重的水准.诚然,其收益率(殖利率)已高於先前迫使希腊、爱尔兰和葡萄牙请求国际援助的水准.

数名知情消息人士表示,,意大利已与IMF就财政支持进行了初步的讨论,可能由欧洲央行各国分支共同提供援助,但尚未做成决定.

"此外,如我们警告过的,评等机构开始积极进一步降级,是欧元面临的最大风险,"Lien说.

La Tribune报纸报导称,标准普尔将在10日内把法国AAA评等的展望调降至负面.

纽约尾盘时,欧元兑美元上涨0.1%至1.3328,稍早曾上涨近1%,触及日高1.3442,初步受到对冲基金买盘的提振.

欧盟外交官员表示,欧元区财长周二同意向希腊发放援助金.

参看欧元区债务危机相关图表,请点击(r.reuters.com/hyb65p)

在此同时,欧洲央行未能吸引足够的银行存款,无法与其购买负债欧元区国家债券的措施相抵销,投资人将之视为央行本质上发动了一轮量化宽松,因其增加了市场上的欧元数量.

然而,Brown Brothers Harriman的全球外汇策略主管Marc Chandler表示,这样的失衡情况要持续发生,才能视为是货币宽松.

"这可能是众多其他因素引起的,"Chandler说."低收益率可能是欧洲央行无发吸引足够存款的原因.因此在下周之前我们应该要持保留态度."

德国和法国据称将在12月9日欧盟峰会前提出财政联盟提案的大纲.有越来越多的投资人将财政联盟视为防止欧元区瓦解的最後机会.

美国11月消费者信心回升,刺激投资者风险胃纳,提振了澳元、加元和新西兰元,也拉抬了欧元.

本周稍後美国公布11月非农就业报告时,风险胃纳可能会再升温.

美国企业11月可能增加了雇员力道,这可能提振了第四季经济更强劲成长的希望.

美元指数.DXY跌0.4%至78.984.美元兑日圆跌0.2%至77.84.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.3329 1.3308 +0.16 -0.36 1.3377

美元/日圆 77.85 77.94 -0.12 -4.07 81.15

欧元/日圆 103.78 103.82 -0.04 -4.46 108.63

美元/瑞郎 0.9195 0.9228 -0.36 -1.50 0.9335

英镑/美元 1.5614 1.5501 +0.73 +0.10 1.5599

美元/加元 1.0303 1.0355 -0.50 +3.37 0.9967

澳元/美元 1.0028 0.9892 +1.37 -1.72 1.0203

欧元/瑞郎 1.2261 1.2281 -0.16 -1.82 1.2488

欧元/英镑 0.8537 0.8588 -0.59 -0.41 0.8572

新西兰元/美元 0.7626 0.7545 +1.07 -2.12 0.7791

美元/挪威克朗 5.8445 5.9022 -0.98 +0.39 5.8218

欧元/挪威克朗 7.7891 7.8565 -0.86 -0.01 7.7895

美元/瑞典克朗 6.8864 6.9734 -1.25 +2.63 6.7098

欧元/瑞典克朗 9.1770 9.2850 -1.16 +2.18 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)