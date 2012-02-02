欧元因希腊债务协议希望上涨

* 欧元受PMI数据改善和希腊债务协议希望提振

* 美元兑日圆脱离三个月低位,市场关注央行干预

* 投资者对希腊和葡萄牙问题的担忧仍压制欧元走势

路透纽约2月1日电---欧元兑美元周三上涨,因市场寄望希腊达成债务协议.同时美元兑日圆自三个月低位反弹,因投资者仍十分警惕央行干预汇市.

苏格兰皇家银行外汇分析师Brian Kim表示,欧元在午後回吐涨幅,此前投资者对希腊很快达成债务协议的信心有所减弱.此外,风险偏好也随着股市脱离高位而降低,投资者回到避险资产.

稍早时,希腊财政部长韦尼泽洛斯表示政府与民间债权人距离达成债务互换协议"仅剩一步之遥".

数周以来,投资者如坐针毡,他们一直在等待希腊债务重组协议的达成.这对於该国在3月债务偿还期限到来之前,确保下一轮救助资金到位而言至关重要.

"(希腊达成债务协议)是否会再次拖延或失败,是人们所关心的问题.鉴於谈判已被长期拖延,就算以失败告终也不会令人感到惊讶,不过这可不是人们希望看到的."Kim称.

数据显示欧元区制造业活动自去年7月以来首次改善,德国工业活动亦实现四个月来首度成长,此外德国和葡萄牙标售公债需求良好,均为欧元提供帮助.

根据路透数据,欧元兑美元上涨0.6%,报1.3154美元,脱离稍早低位1.3023美元,并接近盘中高点1.3218美元.交易商称欧元在触发1.3125和1.3150美元处的停损单後扩大涨势,接近近期的六周高点约1.3230美元.

希腊政府仍需令国际借款人相信,该国能够推行支出削减和就业市场改革.与此同时,有关葡萄牙可能步希腊後尘并被迫重组债务的担忧日益增长.

分析师表示,根据路透数据,欧元需突破约1.3235美元的技术阻力位,才能获得新的上涨动能.该水准为去年10月至今年1月跌势的38.2%回档位.

若浏览希腊/葡萄牙公债收益率图表,请点选(link.reuters.com/syw36s)

若浏览2012年各资产回报率图表,请点选(link.reuters.com/nyw85s)

**慎防日圆干预**

美元兑日圆上涨,先前连续第三日触及三个月低点.

然而,交易商仍对日本可能买美元进行干预保持警惕.

日本上回干预阻升日圆是在10月31日.

根据路透数据,美元兑日圆跌至低见76.00日圆,随後回升,报76.22,上涨0.04%,可望中止四日跌势.

根据路透数据,欧元兑日圆上涨0.57%至100.23,先前曾跌至99.22.

"我们正接近上回干预前所见到的低点水准,因此气氛相当紧张.这对日本当局来说是很不乐见的情况,"哥本哈根Nordea的汇市策略师Niels Christensen说.

随着欧元兑瑞郎逼近1.20水准,投资人也对瑞士央行的可能行动保持审慎.欧元兑瑞郎最新上涨0.1%至1.2046,盘中曾触及1.2028低点.

稍早公布的中国采购经理人(PMI)指数显示,中国制造业温和扩张,缓解对於全球经济的忧虑,并协助将澳元推至三个月高点.

美国经济数据对汇市影响不大,投资人关注周五将出炉的美国1月非农就业报告.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.3158 1.3078 +0.61 +1.65 1.2945

美元/日圆 76.20 76.19 +0.01 -0.96 76.94

欧元/日圆 100.26 99.67 +0.59 +0.70 99.56

美元/瑞郎 0.9154 0.9202 -0.52 -2.37 0.9376

英镑/美元 1.5828 1.5756 +0.46 +1.89 1.5535

美元/加元 0.9988 1.0026 -0.38 -2.01 1.0193

澳元/美元 1.0695 1.0614 +0.76 +4.60 1.0225

欧元/瑞郎 1.2045 1.2034 +0.09 -0.82 1.2144

欧元/英镑 0.8311 0.8299 +0.14 -0.22 0.8329

新西兰元/美元 0.8316 0.8247 +0.84 +6.83 0.7784

美元/挪威克朗 5.8083 5.8658 -0.98 -2.82 5.9766

欧元/挪威克朗 7.6410 7.6680 -0.35 -1.25 7.7379

美元/瑞典克朗 6.7390 6.7988 -0.88 -2.16 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.8694 8.8958 -0.30 -0.49 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)