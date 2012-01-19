欧元/美元连续第三日上涨

* 西班牙公债标售买需高於预期,增添乐观情绪

* 美国初请失业金数据好於预期,提振风险偏好

* 日圆跌势加快

路透纽约1月19日电---欧元兑美元周四连续第三日上涨,升至两周高位,因西班牙公债标售买需稳健及风险容忍度改善,促使投资者买进欧元.

然而,分析师们相信欧元的升势充其量仍很脆弱,来自欧元区的任何负面消息都将令欧元重启跌势.

分析师们表示,西班牙周四发行逾66亿欧元政府债券,获得超额认购,帮助欧元上演反弹行情.分析师们称是次标售进展顺利,受到国内银行购买及风险较高资产偏好升温的支撑.

"欧洲方面出现了一些正面进展.公债标售进展顺利,并且亦有迹象显示,希腊民间部门换债谈判可能会出现一些正面结果,"巴克莱资本驻纽约的资深货币策略师Aroop Chatterjee表示.

三位接近希腊换债谈判的消息人士透露,希腊与其债权人的谈判正在进行中,不过,在达成削减该国巨额债务的换债协议前,仍需取得更多进展.

有关国际货币基金组织(IMF)可能扩充自身资源以帮助欧洲国家因应债务危机的消息,亦增加了正面基调.

Chatterjee指出,巴克莱中期仍看空欧元."我们认为今年经济增速将要疲弱得多.我们预计2012年欧元区经济增长率为负."

他称,巴克莱预计到第一季和未来六个月欧元兑美元将分别触及1.25美元和1.20美元.

纽约尾盘,欧元兑美元上涨0.8%,报1.2958美元,此前交易商们称,欧元兑美元在升穿周五高位後进军两周高位1.2958途中,停止单被触发.

美国初请失业金数据和消费者物价指数(CPI)公布後,欧元一度短暂削减涨幅,但这波跌势很快消退.数据显示,美国1月14日当周初请失业金人数降至35.2万人,创近四年新低,美国12月CPI与前月持平,表现温和.

"美国数据好坏不一,但一周初请失业金人数大降凸显美国就业市场进一步改善,可能会占据主导,"CIBC World Markets的分析师Andrew Grantham表示.

欧元进一步远离周五所及17个月低位,据传买单挂在1.2840美元,从1.2800美元往下有下档停损单.

期权市场上,一个月期欧元/美元期权隐含波动率走软至11.25%,周三为11.8%.

欧元兑日圆报100.02日圆,上涨1.4%,之前曾触及两周高位100.05日圆.自欧元兑日圆周一触及11年低位以来,已累计上涨逾2%.

不过,欧债危机的不确定因素仍将持续令欧元承压,欧元涨势可能难以持久,这为投资者提供了卖出的机会.

欧元兑瑞郎几无变化,报1.2083瑞郎,距离瑞士央行设置的下限1.20不远.若欧元再度受挫,瑞士央行可能会竭力保卫该下限.

**风险意愿**

IMF拟新筹6,000亿美元资金,用於帮助受欧元区债务危机冲击的国家,该消息改善了风险意愿.

此外美股上涨亦有助於风险胃纳,此前高盛公布的获利超出分析师预期.

本周欧元的回升,使得美元指数.DXY跌至两周低点80.084.尾盘报80.107, 跌0.6%,远离上周五所及的16个月高点81.784.

美元兑日圆涨0.5%至77.15,盘中触及约两周高点77.310附近.交易商称,其中一个大的推动因素便是美国公债收益率的上涨,指标10年期公债收益率连续第二天上扬.

交易商下周的关注点将集中在日本央行的政策会议,鉴於近期日圆兑欧元触及11年高点,兑美元也接近纪录高位,日本央行可能会对日圆采取措施.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.2964 1.2854 +0.86 +0.15 1.2945

美元/日圆 77.11 76.79 +0.42 +0.22 76.94

欧元/日圆 99.98 98.70 +1.30 +0.42 99.56

美元/瑞郎 0.9322 0.9397 -0.80 -0.58 0.9376

英镑/美元 1.5489 1.5430 +0.38 -0.30 1.5535

美元/加元 1.0112 1.0114 -0.02 -0.79 1.0193

澳元/美元 1.0413 1.0418 -0.05 +1.84 1.0225

欧元/瑞郎 1.2085 1.2080 +0.04 -0.49 1.2144

欧元/英镑 0.8370 0.8329 +0.49 +0.49 0.8329

新西兰元/美元 0.8029 0.8066 -0.46 +3.15 0.7784

美元/挪威克朗 5.9052 5.9672 -1.04 -1.19 5.9766

欧元/挪威克朗 7.6558 7.6750 -0.25 -1.06 7.7379

美元/瑞典克朗 6.7504 6.8387 -1.29 -1.99 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.7524 8.7986 -0.53 -1.81 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)