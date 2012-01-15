欧元区遭受标普调降评级

在堪称黑色星期五的13日，欧元区九个国家的主权债信评级被标准普尔调降，法国和奥地利均失去AAA评级，欧盟出钱大户德国则毫发未损，意大利、西班牙、葡萄牙、塞浦路斯的主权债信评级各降两个级距，法国、奥地利、马耳他、斯洛伐克和斯洛文尼亚的评级各降一个级距。路透