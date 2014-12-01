《热点透视》欧元区低迷之势恐将经久不衰

图为在德国奥尔兴拍摄的欧元现钞和硬币。 REUTERS/Michaela Rehle

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas;编译 许娜

路透伦敦11月28日 - 欧洲央行总是很难如愿以偿。欧元区11月通胀率回落至0.3%，眼下没有明确的办法来逆转这股下滑势头。加之油价在一个月内暴跌16%，欧洲央行的通胀目标看来愈发遥不可及。

诚然，欧洲央行尚未祭出最有力的阻止通胀放缓工具，即直接购买成员国公债。如果能够克服德国带来的法律阻碍，那么最早可能在2015年第一季推出此计划。不过，量化宽松基本上是把资金注入银行业。

若要刺激经济活动，并寄望之后能够推高物价和薪资，这些银行必须把新获得的流动性扩散到实体经济当中。但对大多数银行而言，流动性并不是一个大问题。他们只是很谨慎，即便其已通过欧洲央行最新的压力测试。欧元区10月对民间部门的总贷款较上年同期减少了1.1%。

这波谨慎态势源自于经济形势黯淡，而这反倒亦加剧经济的疲弱表现。而贷款需求亦未升温。欧元区危机暴露出来的问题鲜少获得解决。西班牙、希腊和爱尔兰的结构性改革--即使进展缓慢得令人沮丧，也已让关键指标稳步改善，但意大利的改革仍止步不前，法国则可能正在走回头路。

他们大谈经济重拾动能、各项计画及倡议。但对解决财政赤字及大改劳动规定及行业政策时所遭遇的政治阻力却几乎束手无策。

油价下跌将提高消费者的购买力，但因燃料税较高，因此影响效力有限。不过，欧洲庞大的老年人口很有可能存得多花得少。这不利于税收和欧洲央行，央行认为能源价格下跌将通过生产系统，成为一个难以阻挡的通缩力量。

欧元区经济表现乏力。预料该区域进展将相当迟缓，且有很高的机率再度陷入危机之中。(完)

(译文审校 龚芳)

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