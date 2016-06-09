欧元区经济面临遭受长久损害的风险--ECB总裁德拉吉

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透法兰克福6月9日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四称，数年的疲弱经济增长已经损及欧元区的生产力，从而加大经济体质遭受永久伤害的风险。此番表态支持了他的观点，即仅靠货币政策无法解救欧元区的经济疾患。
“导致结构性改革推迟的，有很多可以理解的政治因素，但鲜有明显的经济因素。延迟改革的成本真是太高了，”德拉吉在布鲁塞尔经济论坛上称。
“鉴于我们所面临冲击的性质，我们尽可能避免通胀过久地低于目标水平，”德拉吉说。“至于其他方面，要不遗余力地确保，在低增长造成持久破坏之前让产出恢复到潜在水平。”(完)
(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。