欧元区经济面临遭受长久损害的风险--ECB总裁德拉吉

路透法兰克福6月9日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四称，数年的疲弱经济增长已经损及欧元区的生产力，从而加大经济体质遭受永久伤害的风险。此番表态支持了他的观点，即仅靠货币政策无法解救欧元区的经济疾患。

“导致结构性改革推迟的，有很多可以理解的政治因素，但鲜有明显的经济因素。延迟改革的成本真是太高了，”德拉吉在布鲁塞尔经济论坛上称。

“鉴于我们所面临冲击的性质，我们尽可能避免通胀过久地低于目标水平，”德拉吉说。“至于其他方面，要不遗余力地确保，在低增长造成持久破坏之前让产出恢复到潜在水平。”(完)