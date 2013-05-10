欧元区经济今年料萎缩0.4%--调查

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透法兰克福5月9日 - 欧洲央行周四公布的调查显示，今年欧元区经济料将萎缩，较上次调查预估有所下修，为欧洲央行进一步采取政策行动增添理由。
这份最新的专业预测人士调查(SPF)显示，今年欧元区经济料萎缩0.4%。此次调查访问了欧元区53名经济学家、学者和其他专业预测人士，调查时间为4月16-19日。
三个月前的调查结果是今年料为零增长。
此次调查还预计今年通胀率为1.7%，低于上次预估的1.8%。欧洲央行通胀目标是接近但低于2%。
欧洲央行在月报中称，将“非常紧密地关注”所有经济数据。这一表达方式在过去曾预示着会有进一步的政策行动。
详细数据如下:
HICP增幅(%) 2013 2014 2015 2017
第二季调查 1.7 1.6 1.8 2.0
第一季调查 1.8 1.8 1.9 2.0
实质GDP增长率(%) 2013 2014 2015 2017
第二季调查 -0.4 1.0 1.6 1.8
第一季调查 0.0 1.1 1.6 1.8
失业率(%) 2013 2014 2015 2017
第二季调查 12.3 12.2 11.6 9.6
第一季调查 12.1 11.9 11.2 9.5
参阅欧洲央行月报完整内容，请点击(here) (完)
(编译 程琳; 审校 郑茵)
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