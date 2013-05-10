欧元区经济今年料萎缩0.4%--调查

路透法兰克福5月9日 - 欧洲央行周四公布的调查显示，今年欧元区经济料将萎缩，较上次调查预估有所下修，为欧洲央行进一步采取政策行动增添理由。

这份最新的专业预测人士调查(SPF)显示，今年欧元区经济料萎缩0.4%。此次调查访问了欧元区53名经济学家、学者和其他专业预测人士，调查时间为4月16-19日。

三个月前的调查结果是今年料为零增长。

此次调查还预计今年通胀率为1.7%，低于上次预估的1.8%。欧洲央行通胀目标是接近但低于2%。

欧洲央行在月报中称，将“非常紧密地关注”所有经济数据。这一表达方式在过去曾预示着会有进一步的政策行动。

详细数据如下:

HICP增幅(%) 2013 2014 2015 2017

第二季调查 1.7 1.6 1.8 2.0

第一季调查 1.8 1.8 1.9 2.0

实质GDP增长率(%) 2013 2014 2015 2017

第二季调查 -0.4 1.0 1.6 1.8

第一季调查 0.0 1.1 1.6 1.8

失业率(%) 2013 2014 2015 2017

第二季调查 12.3 12.2 11.6 9.6

第一季调查 12.1 11.9 11.2 9.5

参阅欧洲央行月报完整内容，请点击(here) (完)

(编译 程琳; 审校 郑茵)

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